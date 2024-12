Inverno, riscaldarsi sarà più conveniente | Basta mettere questo alla parete: non accenderai più nulla

Riscaldarsi non è mai stato così conveniente come questo inverno, sarà sufficiente mettere sulla parete proprio questo per un effetto immediato.

Riscaldare la propria abitazione è una delle maggiori preoccupazioni che si hanno durante i mesi invernali. Quello che in molti desiderano è semplicemente una casa calda e accogliente, dove è piacevole stare e dove invitare anche degli ospiti a prendere un caffè insieme.

Con le temperature sempre più basse, l’unico modo che si ha a disposizione per poter avere una casa accogliente è quello di accendere i riscaldamenti e questo si traduce in un aumento delle spese mensili.

Ovviamente accendere i riscaldamenti è indispensabile, ma procedere con alcune piccole accortezze, permette, comunque, di avere un buon risparmio in bolletta.

Quello che quindi bisogna fare è adeguare la propria abitazione affinché si riveli essere efficiente in ogni sua zona. Questo è il vero segreto per riuscire ad avere un buon risultato in termini di risparmio.

Le nostre case non sono efficienti

Questo è quello che ci dice anche l’Unione Europea, purtroppo le nostre case nel 99% dei casi non sono affatto efficienti. Lo Stato Italiano nelle sue Leggi di Bilancio mette a disposizione dei cittadini una serie di bonus e incentivi che permettano di intervenire sulle proprie abitazioni affinché esse raggiungano una classe energetica abbastanza elevata per avere un buon risparmio in termini di bollette di riscaldamento ed energia elettrica. Le dispersioni di calore, i sistemi di riscaldamento che non funzionano in maniera corretta o si rivelano essere obsoleti, non fanno altro che aumentare la spesa e aumentare l’inquinamento ambientale.

Ma senza dover provvedere a spese particolarmente elevate, sarebbe possibile riuscire ad avere una casa efficiente e una spesa per il riscaldamento che sia sufficiente ridotta affinché si possa godere del massimo comfort durante i mesi invernali.

Ecco in che modo intervenire per un riscaldamento efficiente

In realtà sono molti i metodi fai da te, che si rivelano essere estremamente efficaci per rendere la casa efficiente. Il primo è quello di utilizzare i pannelli in polistirene espando, ovvero un efficace isolante, che è semplice da applicare alle pareti. L’installazione può essere effettuata anche da chi ha poca esperienza. Si procede innanzitutto con la pulizia e l’asciugatura della parete, poi l’applicazione dell’adesivo e il posizionamento del pannello prima della rifinitura. Attenzione però, si tratta di una soluzione che non si adatta ai luoghi molto umidi.

Alternativa è il sughero, materiale ecologico ed ecosostenibile. Anche in questo caso è possibile installare i pannelli con apposito adesivo il costo è leggermente superiore ma si da all’ambiente un aspetto estremamente piacevole. Altra soluzione sono le lastre di cartongesso isolante, ovvero l’installazione delle moderne tende termiche.