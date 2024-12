I nutrizionisti sono tutti d’accordo: è questo il vero supercibo | Lo paghi pochi spiccioli e ha degli effetti incredibili sull’organismo

Esiste un supercibo che i nutrizionisti consigliano a tutti: ha enormi benefici sull’organismo umano e, poi, costa anche pochissimo.

Quando si parla di cibo, vengono subito alla mente tutti i piatti tradizionali italiani, dalla lasagna alla pizza, passando per quelli a base di carne e di pesce le cui ricette sono state tramandate di generazione in generazione e custodite gelosamente da tutte le famiglie del nostro paese. Da Nord a Sud esiste infatti una tradizione culinaria che fa invidia al mondo intero.

Tuttavia, c’é da dire che si tratta di piatti complessi, ricchi di grassi che, nel lungo periodo, possono andare a danneggiare inesorabilmente l’organismo. Ebbene sì, avete capito benissimo, si tratta di piatti succulenti, a cui tutti sono affezionati, ma che risultano essere un rischio per la salute. Tuttavia, è la dose che fa il veleno.

Quindi, non bisogna preoccuparsi di godere di un piatto di lasagna o di una mozzarella, se il loro consumo non è eccessivo e continuo nel tempo. Esiste, però, un cibo che in molti ritengono super e che ha tantissime proprietà benefiche. Si tratta di qualcosa che le famiglie italiane hanno scoperto da un po’ ed ora non ne possono fare più a meno.

Pensate che anche i nutrizionisti lo consigliano a destra e a manca. Questi professionisti sono tutti d’accordo nel ritenerlo benefico per il corpo. Inoltre, poi, c’é da dire che si tratta di un cibo il cui acquisto non pesa affatto sulle tasche degli italiani. Costa pochissimo e una sola confezione dura tantissimo tempo. Scopriamo insieme di cosa stiamo parlando.

Il cibo salvifico per l’organismo

Prima di scoprire quale sia questo cibo fonte di nutrimento e dispensatore di benefici, c’é da dire che la sua efficacia è dimostrata da numerosissime tesi scientifiche frutto di anni di studi. Si tratta di un cibo proveniente dall’Oriente. Pensate che qui lo si consuma da oltre 5000 anni e, grazie ad esso, sono tante le persone ultracentenarie che lavorano, o praticano arti marziali.

Inoltre, in quei posti c’é una bassissima incidenza di malattie come ictus, diabete ed episodi acuti come l’infarto. Anche l’obesità viene tenuta lontano, per non parlare dell’incidenza dei tumori che è del -40% rispetto ad altri Paesi. I nutrizionisti hanno iniziato a studiare a fondo questi casi ed il supercibo del momento, e sono addivenuti ad una conclusione unica: si tratta di un alimento salvifico per tutti.

Curcuma: costa poco e gli effetti benefici scientificamente provati

La curcuma è una spezia di largo consumo in Oriente; in India, poi, è la base per il Curry ed è anche considerata sacra. I nutrizionisti, mossi da enorme curiosità, hanno voluto analizzare questa spezia ed in particolar modo la curcumina, che le dà il caratteristico colore giallo. Quello che hanno scoperto ha davvero dell’incredibile. Innanzitutto, hanno compreso che si tratta di un vero e proprio antinfiammatorio naturale. Attenzione, però, perché si parla dello stato infiammatorio dell’organismo che porta a problemi cardiaci. Riesce, poi, anche a ridurre il colesterolo.

Altra caratteristica fondamentale è quella di abbassare le probabilità di andare incontro a tumori e ad invecchiamento precoce. Basta un po’ di questa spezia sui piatti preparati a casa, abbinata all’olio ed al pepe, per ridurre di gran lunga la possibilità di incidenza di queste malattie. Inoltre, poi, come abbiamo già avuto modo di accennare, ha anche un costo davvero molto basso. Pensate che in commercio trovate la confezione da mezzo chilo a soli 10 euro. Certo, a guardare il prezzo si resta basiti, ma ogni volta che la utilizzate ne basterà una spolverata; vi durerà una vita.