“Cosa dobbiamo fare adesso?”, automobilisti nel panico | C’è un nuovo segnale stradale: chi non lo rispetta è nei guai

C’è confusione tra tutti gli automobilisti, ne hanno inventato uno nuovo che in pochi conoscono, si rischia veramente il caos.

Gli automobilisti italiani iniziano ad essere in grande difficoltà, per via degli importanti cambiamenti che si stanno verificando in strada, proprio in queste ultime settimane. Il Nuovo Codice della Strada è una vera svolta, sia per quello che riguarda le regole da seguire, che le sanzioni a cui si va incontro.

Il lavoro di Matteo Salvini, Ministro dei trasporti e delle infrastrutture è stato minuzioso e mirato a rendere molto più sicure la strade. Le cronache ci raccontano che gli incidenti in cui perdono la vita gli automobilisti e gli altri utenti della strada, sono ancora troppi e intervenire sulle regole era indispensabile.

L’intervento legislativo vi è stato soprattutto su quelli che sono i comportamenti che possono essere causa di distrazione al volante.

Ma notizia dell’ultima ora, sarebbe stato introdotto qualcosa di completamente nuovo, che sta mandando in confusione proprio tutti.

Automobilisti preoccupati dalle nuove regole

Vi è una grande confusione da parte degli automobilisti, in merito a quelle che sono le nuove regole del Codice della Strada. Il cambio, in effetti, è stato sostanziale e non sono pochi coloro che sembrano aver bisogno di tempo per potersi abituare. Multe e provvedimenti molto più severi, sono stati pensati per chi viene trovato al volante dopo aver consumato alcol o assunto sostanze supefacenti, ma anche per chi passa con il rosso o viene trovato mentre usa lo smartphone alla guida.

Oltre a questo, sono state inserite anche, indicazioni completamente nuove che alcuni automobilisti ancora non riescono a comprendere. Ecco allora un segnale stradale che in queste ore sembra essere diventato veramente virale. Ma cosa sta ad indicare per tutti gli utenti della strada?

Cosa indica il cartello nuovo?

Il nuovo cartello stradale che sta mandando nel panico buona parte degli automobilisti è proprio questo. Sembrerebbe un’auto seguita da una scia, come se volesse indicare l’alta velocità, ma in realtà non è esattamente così. Sono molti i centri abitati in cui questo segnale di pericolo sta spuntando fuori e sembrerebbe essere un avviso ben preciso che indicherebbe ai cittadini di rallentare. Infatti questo specifico cartello starebbe ad indicare che vi è una visibilità fortemente limitata.

In genere l’indicazione serve a chiedere attenzione all’automobilista in caso di nebbia, pioggia, neve o fumo denso. Non appena la nuova normativa della strada sarà legge ecco che si vedrà apparire tale segnale in molte zone dell’Italia, ma anche del resto d’Europa.