Prelievi Bancomat, l’Unione Europea ha deciso | Stop all’utilizzo del contante: ti segnalano al Fisco

L’Unione Europea ha ormai preso la sua decisione sui prelievi al bancomat, se utilizzi i contanti ti segnalano al fisco.

Se ne parla ormai veramente tanto e per molti non è certo una notizia semplice da accettare. I pagamenti in contanti sono destinati a sparire in maniera definitiva dalle nostre abitudini e in fondo ce ne eravamo già accorti, grazie al cambiamento che si era avuto in termini di organizzazione bancaria.

Qualcuno crede che questa mossa sia voluta dal Governo per riuscire a controllare i cittadini in ogni minimo movimento di denaro.

In realtà, spinti anche dall’Unione Europea, si cerca di incentivare l’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili; non è un caso se dal 2025 si dirà addio ai bonifici standard per aprire la strada a quelli istantanei, ma il controllo non è di certo la motivazione che muove tali decisioni.

Il prossimo anno ci saranno una serie di cambiamenti, ormai la decisione è stata presa.

I contanti saranno solo un vecchio ricordo

Con ogni probabilità, nei prossimi anni, i contanti saranno solo un vecchio ricordo. Attualmente si è già ridotto notevolmente il numero di coloro che li utilizzano, favorendo i pagamenti elettronici, con carte di credito e bancomat che offrono una valida alternativa. Ad oggi pagare con carta, è veloce e immediato, le banche per favorire tale pratica hanno anche abbassato le commissioni, favorendo tali scambi. Un modo per riuscire a contrastare efficacemente l’evasione fiscale, una delle più importanti piaghe del nostro paese. Occorre però considerare che i pagamenti elettronici hanno comunque i loro punti di forza, come, ad esempio, il non essere obbligati a portare con sé ingenti quantità di denaro.

Attualmente la situazione sembra essere piuttosto chiara, i pagamenti in contanti sono destinati a ridursi di anno in anno. Nelle città sono già stati disattivati diversi sportelli ATM e le filiali delle banche, di piccole dimensioni sono state chiuse. Il tutto per via di un carente utilizzo di entrambe i sistemi a favore di pagamento online e con carta.

I nuovi limiti per il prelievo

Già da tempo, prelevare importanti somme di denaro allo sportello non è semplice e spesso le banche non lo consentono affatto, ma adesso il limite sarà imposto in maniera definitiva. Esiste quindi una quantità massima di denaro che ogni giorno possiamo prelevare, superato il quale si rischia di incappare nei controlli dell’Agenzia delle Entrate. In genere i massimali di prelievo sono dai 250 euro fino ai 1000 euro. Alcuni istituti arrivano fino a 3000 euro anche se, in genere al massimo si può prelevare 250 euro al mese.

Ma se si superano i 10 mila euro in un mese, la stessa banca è dovuta a chiedere le motivazioni di tale operazione e scatteranno i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.