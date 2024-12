Pasta, qual è la migliore da comprare: questa qui ha superato tutti i test | Ora quando vai al supermercato sai quale scegliere

I test parlano chiaro, questa è la pasta migliore da comprare, quando andrai al supermercato comprerai solo quella.



La pasta è alla base della nostra dieta mediterranea. Nonostante negli ultimi anni si sia diffusa una strenua lotta al carboidrato, sono in pochi coloro che riescono a rinunciare a un piatto di pasta godurioso.

Dobbiamo ammettere che rinunciare a un piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino in compagnia, sembra essere veramente impossibile. La pasta è forse l’alimento è in grado di dare maggiore soddisfazione a livello di papille gustative.

Inoltre la pasta è il prodotto che nonostante l’incremento dei prezzi, si può ancora trovare a un costo accessibile a tutti, permette di dare da mangiare a tante persone con pochi euro, e estremamente versate la puoi condire esattamente come la desideri.

In commercio ce ne sono veramente tantissimi tagli, tipologie diverse, prodotte con farine che si adattano anche a chi soffre di intolleranze specifiche. Inoltre sono tantissime le aziende che hanno messo in commercio il loro personalissimo prodotto, ma qual è il migliore in assoluto?

Pasta mon amour, una classifica ci dice la migliore

spesso è anche la pasta, è finita nel bel mezzo delle discussioni, per via dei pesticidi e delle micotossine, che vengono utilizzate per la cultura del grano, che viene poi utilizzato proprio per la sua produzione. Ma adesso è finalmente possibile conoscere l’ufficiale classifica di quelle che sono le migliori. A pubblicare questa curiosa classifica è ilsalvaggente.it.

Sono stati messi a confronto ben 14 campioni di mezze maniche e nonostante i due lotti sia stato trovato tracce di glifosato, i risultati sembrano essere abbastanza convincenti. Scegliendo quelli che, come vedremo sono considerati i migliori marchi del mercato, avremo la certezza di poter mangiare un piatto di pasta oltre che buono, anche salutare.

La classifica che ha decretato la vincitrice

In genere sono moltissimi i fattori che influiscono in maniera più o meno diretta sulla scelta del marchio di pasta da acquistare. Consci che ad oggi anche i marchi che sembrano essere una seconda sono invece, di elevata qualità, ecco la classifica stilata sui campioni di mezze maniche che sono stati sottoposti al controllo.

Prima della pubblicazione della classifica è stato chiesto alle aziende di studiare in maniera specifica i dati che se ne sono ricavati. Quello che per tutti è sembrato chiaro è che le migliori paste, in maniera assoluta sono la pasta a marchio Cona e quella Garofalo. Per loro i limiti dei pesticidi erano di gran lunga al di sotto del valore tollerato.