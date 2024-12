Farina, al supermercato fai la scelta giusta | Occhio quando la acquisti: ce ne sono 4 da evitare come la peste

Quando acquisti la farina fai la scelta giusta, ce ne sarebbero 4 che sono da evitare assolutamente, come se fossero la peste, le peggiori.

La farina è uno dei generi alimentari maggiormente presenti all’interno delle nostre spese. I supermercati ne propongono tipologie molto diverse tra di loro, ci sono quelle più raffinate, quelle adatta alla preparazione di pane e pizza e molte altre ancora.

Durante la pandemia Covid, in molti ricorderanno che la popolazione italiane ne aveva letteralmente fatto incetta, per preparare manicaretti in casa, riuscendo ad ingannare il tempo che sembrava scorrere lentissimo.

Tra o diversi marchi che il mercato propone ce ne sono alcune che sono tra le preferite dei consumatori per via del prezzo contenuto, altre invece, che piacciono per le loro qualità intrinseche.

Ma oggi uno studio condotto dagli esperti della rivista Il Salvagente ci rivela quelle che sono le migliori farine, basandosi sulla presenza, all’interno della loro formulazione, del glifosato, un erbicida molto utilizzato in agricoltura.

La farina alla base delle preparazioni culinarie

La diversificazione del mercato ha portato alla comparsa di un gran numero di farine. Sono moltissimi i prodotti, ognuno diverso dall’altro, che è presente nelle corsie dei nostri supermercati e che permettono di preparare qualsiasi tipologia di piatto. Oltre alle classiche farine che conosciamo benissimo, sono disponibili: farina di riso, di avena, farro, lenticchie piselli e anche la farina di grilli, modernissima e molto criticata. Sembra proprio non mancare nulla e ognuna di loro può essere utilizzata per la preparazione di pasta, pane, pizza, dolci e molto altro ancora.

Ovviamente nel momento della scelta non può essere preso in considerazione il solo prezzo, occorre che si riesca a scegliere la farina che presenti le qualità migliori in maniera assoluta. Ecco per quale motivo lo studio, di cui, adesso vedremo i risultati, risulta essere molto importante.

Le 4 peggiori farine del mercato

Quindi un recente studio de Il Salvagente ci dice che su 14 farine di tipo 0 e 00 analizzate, sono 11 quelle che presenterebbero il quantitativo maggiore di glifosato. Ovviamente, nonostante si tratti di un dato di cui tener conto, il glifosato entro taluni limiti è permesso alle aziende agricole, quindi non vi è nulla di illegale. Alle varie farine sarebbe stato assegnato un punteggio e oltre alla presenza del glifosato e di altre caratteristiche è stato possibile determinare quali sono le ferine peggiori.

Le farine peggiori sarebbero la Caputo Nuvola Farina 0, con punteggio 4, Eurospin Tre Mulini Farina 00, Esselunga Farina 00 e Pam Farina 0. Si tratta di farine che si mantengono entro i limiti ma presentano comunque un elevato quantitativo del pesticida. Considerando che sono ben al di sotto del limite imposto dalla legge, esse si rivelano comunque di ottima qualità.