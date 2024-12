Elettrodomestici, questo non ha pietà per te | I suoi consumi superano quelli di tutti gli altri accesi in contemporanea: buttalo

Gli elettrodomestici in caso incutono timore a causa dei consumi eccessivi, ma ce n’é uno che, più di tutti, minaccia le finanze familiari.

Sin dalla pandemia di Covid si sono registrati degli incrementi dei costi della componente energia. Le bollette della luce e del gas sono aumentate a dismisura. Per non parlare, poi, di quello che è accaduto e sta accadendo a causa dei due conflitti principali di cui si fa un gran parlare a causa della recrudescenza degli eventi in questione.

parliamo, ovviamente, del conflitto tra Russia ed Ucraina e di quello in Medio Oriente che sta causando la morte di migliaia di vittime innocenti. Il risultato di questa combo tragica sta portando sul lastrico le famiglie italiane che, ogni giorno che passa, cercano di limitare i danni affidandosi ai consigli presi sul web.

Alcuni di questi sono davvero salvifici, mentre altri fanno sì che si ottenga il risultato opposto, ovvero, si va a pagare addirittura di più in bolletta. I protagonisti principali dell’aumento dei consumi e quindi dei costi da pagare sono, senza ombra di dubbio, gli elettrodomestici sempre più presenti in casa. Nell’occhio del ciclone finiscono tutti.

Pensiamo, ad esempio, al forno elettrico o alla lavastoviglie. Non possiamo, però, non menzionare la lavatrice e l’asciugatrice, in special modo, per quest’ultima, durante la stagione invernale in cui è più difficile asciugare il bucato all’aperto a causa delle giornate umide e piovose che caratterizzano questa stagione. Tuttavia, c’é un dispositivo che fa più danni degli altri. Pensate che consuma più di tutti messi insieme.

È lui che non ha pietà delle finanze familiari

Ogni elettrodomestico ha i suoi consumi energetici e, quindi, di conseguenza incide, in maniera più o meno forte, sulle bollette della fornitura energetica. Ovviamente, tutto varia in base alla loro età ed alla classe energetica di appartenenza. Più il dispositivo in casa è vecchio, maggiori saranno i suoi consumi energetici.

Al tempo stesso, poi, invece, maggiore sarà la classe energetica di appartenenza, minori saranno i suoi consumi. Pensate che un elettrodomestico in ultima classe va a consumare più del doppio di energia rispetto ad uno in classe energetica A. Fatte queste dovute premesse, scopriamo qual è il vero vampiro in casa da buttare immediatamente.

Il frigorifero consuma più di tutti gli elettrodomestici messi insieme

Detta così può suonare strana la notizia, ma è completamente vera. Ebbene sì, avete capito benissimo, non ci si può fidare di questo elettrodomestico. Dovete sapere, però, che non tutti i frigoriferi possono essere incolpati in questo modo. Un frigorifero è sempre acceso, a qualsiasi ora del giorno e della notte e tutti i giorni dell’anno. Pertanto ha necessità di consumare energia per poter svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi, conservando perfettamente il cibo al suo interno.

Tuttavia, un dispositivo vecchio, obsoleto, consuma effettivamente di più rispetto ad uno di nuova generazione. Pertanto, il consiglio è quello di buttarlo e di sostituirlo con uno più recente, in classe energetica maggiore e, soprattutto, maggiormente efficiente. Pensate che riuscireste ad abbassare del 60% i consumi di energia elettrica. Se, poi, non volete sostituirlo perché troppo affezionati, allora, è bene non tenerlo vicino al forno altrimenti il calore prodotto da questo farà sì che i consumi lievitino. Lo stesso vale per i posti soleggiati. Infine, è sempre bene controllare le guarnizioni e non inserire al suo interno cibi ancora caldi.