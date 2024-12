Concorso Pubblico per selezione urgente di personale | Il Ministero della Difesa ti assume a tempo indeterminato: basta la terza media

Si aprono le porte per un nuovo Concorso Pubblico. Alla ricerca urgente di personale da inserire nell’interno del Ministero della Difesa.

Se alle porte di questo Natale, invece di pensare ai regali e al menù della Vigilia, pensi al tuo nuovo posto di lavoro, questa è l’occasione che proprio non ti devi far sfuggire. Si assume con contratti a tempo indeterminato all’interno del Ministero.

L’inserimento avverrà in maniera immediata, all’interno degli uffici che hanno bisogno di nuovo personale che vada a integrare il personale già presente, per poter offrire un servizio migliore.

Per poter firmare il nuovo contratto non si ha bisogno di alcun titolo in particolare, è sufficiente aver conseguito la licenza di scuola media. Un’opportunità veramente imperdibile che si apre proprio adesso, sul finire di un anno che è stato piuttosto prolifico in termini di concorsi pubblici.

Tutto questo per continuare la lotta alla disoccupazione, che ancora ricopre un ruolo determinante nella nostra società.

Un concorso per contrastare la disoccupazione

In Italia il tasso di disoccupazione sembra essere ancora troppo elevato. La nazione ancora oggi, fatica ad offrire ai suoi ragazzi delle valide possibilità lavorative e li obbliga ad accontentarsi di contratti a tempo determinato e con un salario veramente troppo basso. Intanto però, l’economia mette di fronti a una crisi senza mai nulla di così determinante prima di lei e spesso ha messo in difficoltà i cittadini lavoratori, convinti che difficilmente possano essere introdotte buone possibilità di lavoro. Invece ecco il concorso che offre la prova contraria.

Tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo contratto, sono chiamati a prendere parte alla selezione, aspirando ad ottenere uno dei posti messi a disposizione da parte del Ministero della Difesa, il contratto e le sue somme sono veramente da capogiro.

Tutti i dettagli del concorso

Si apre il concorso per l’inserimento di 2.500 civili, con licenza media. Il bando di concorso 2024/2025 avrà come scadenza per il primo blocco il 28 dicembre 2024. Per potervi prendere parte occorre avere cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, compiuto almeno il 18esimo anno di età. Inviare la domanda di partecipazione in via telematica è l’unico modo disponibile.

Il bando di concorso completo, lo si può consultare l’intero banco di concorso, accedendo al sito della Marina militare. In questo modo sarà possibile anche comprendere in che modo inviare la domanda e a quale indirizzo farla recapitare. Un’opportunità veramente imperdibile per il 2025.