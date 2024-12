Truffe, questa volta hanno trovato quella giusta | Tanti ci stanno cascando: ti offrono rimborsi in bolletta ed invece ti fregano i soldi

La nuova truffa sta facendo numerose vittime ignare del fatto che il rimborso in bolletta non sia veritiero: milioni di euro rubati.

Le bollette, nell’ultimo periodo, sono aumentate a dismisura. Le motivazioni sono da ricercare sia nella pandemia del 2020 sia nei due conflitti internazionali, quello tra Russia ed Ucraina e quello in Medio Oriente. Le vittime di questi tre enormi eventi mondiali sono state tantissime ed anche le conseguenze economiche non sono state da meno.

In Italia, i Governi che si sono succeduti hanno messo su una lunga serie di misure di sostegno al reddito per far fronte a quella che è una crisi di enorme portata, difficile da debellare. Su tutti spicca, ovviamente, il bonus bollette che ha fatto rifiatare enormemente le finanze di tutte le famiglie italiane che si trovavano e si trovano ancora in difficoltà economica.

Si parla di un rimborso parziale delle spese da sostenere in virtù dei consumi. La disperazione, però, è tanta che ci si appiglia a qualsiasi cavillo, anche quello più improbabile per far sì che ci si ritrovi con un po’ di denaro contante in più sul conto corrente. Tuttavia, molto spesso, ci si imbatte in delle truffe che finiscono con svuotare tutti i risparmi di una vita.

L’ultima trovata dei truffatori è un espediente davvero diabolico che gioca proprio sulla voglia di risparmio degli utenti e sulla possibilità di ottenere dei rimborsi sulle bollette relative alle forniture energetiche. Questi criminali, come al solito, giocano sui sentimenti della gente che, ormai, non ne può più di pagare tantissimi soldi.

Una mail ufficiale di rimborso: quello che segue è agghiacciante

Prima di capire tutti i movimenti di questi criminali, è bene ribadire ciò che fa sì che questi truffatori portino in porto la loro missione. Ormai, le famiglie non riescono più a far fronte alle spese impazzite dell’ultimo periodo e sulla bocca degli italiani c’é solo ed esclusivamente una sola parola: risparmio. Ecco che, allora, si fa di tutto per poterlo ottenere.

Si crede a tutto ciò che viene detto o tutto ciò che arriva sulla mail o attraverso un singolo sms. La cosa importante è risparmiare a tutti i costi. Purtroppo, però, la nuova truffa non fa raggiungere l’obiettivo ai cittadini bensì lo fa raggiungere ai malviventi. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e, soprattutto come difendersi.

“C’é un rimborso in bolletta per te”: così parte la nuova truffa svuota conto

Protagonista inconsapevole e, soprattutto, vittima anch’essa è l’azienda Enel Energia. La mail sembra proprio inviata da questo provider. Sembra qualcosa di legittimo. Il design e tutto ciò che viene scritto lo si ritrova pari pari in una mail inviata proprio da Enel. Insomma, si tratta di qualcosa di difficile da scoprire. Proprio per questo motivo, prima di iniziare ad interagire con questa mail, bisogna sincerarsi che sia veritiera, altrimenti si viene truffati.

Si rientra, così, nella speciale classifica che vede vittime numerosissimi italiani che si sono ritrovati con i propri conti letteralmente svuotati. Prima di agire per recuperare il rimborso promesso, diffidate da quelli che sono enormi economicamente. Inoltre, non consegnate mai nelle mani di questi criminali i vostri dati sensibili, in particolar modo le vostre informazioni personali e bancarie. Prima di procedere, chiamate il vostro fornitore per scoprire se la mail sia vera.