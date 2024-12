Stipendio, sotto questa soglia è impossibile vivere: quanto dovresti guadagnare per passartela davvero bene

Se i tuoi guadagni sono sotto a questa soglia, allora vivere sarà impossibile. Ecco quale somma dovresti ricevere per riuscire ad avere un buon tenore di vita.



Quante volte ci si è lamentati che lo stipendio non è sufficiente per sostenere tutte le spese che ognuno di noi deve affrontare quasi in maniera quotidiana. In effetti l’inflazione ha fatto in modo che si impennassero i prezzi anche dei beni di primissima necessità. Questo ha fatto in modo che gli stipendi perdessero il loro potere di acquisto.

Un evento questo, che ha spinto moltissimi italiani a cercare un secondo lavoro, un’entrata extra per poter avere un tenore di vita che sia almeno vicino a quello che si desidera.

Grazie al lavoro dei sindacati alcuni stipendi hanno visto un aumento importante, ma questo ancora non è sufficiente.

Secondo gli esperti e anche secondo l’opinione comune, ci sarebbe una cifra ben precisa, al di sotto della quale non si dovrebbe nemmeno firmare un contratto di lavoro.

Buste paghe ancora troppo basse

Purtroppo la realtà italiana, ci dice che gli stipendi sono ancora troppo bassi. Sono ancora troppi coloro che non riescono ad arrivare a fine mese, questo succede perché le spese sono ancora tantissime e gli stipendi ancora troppo bassi. Ovviamente il valore del proprio stipendio, dipende anche da una serie di fattori, quali: la composizione del proprio nucleo familiare, oltre che alla zona in cui si vive. Più il nucleo familiare è numeroso, più difficile sarà, riuscire ad affrontare tutte le spese. Anche se, occorre comunque riconoscere che lo Stato, ma anche i Comuni e le Regioni, riconoscono alcuni benefici economici alle famiglie più numerose.

Inoltre, ancora oggi ampia è la differenza tra le regioni italiane, anche se nelle regioni in cui uno stipendio medio potrebbe essere sufficiente per una vita dignitosa, i compensi sono ancora troppo bassi.

Ma allora quanto bisogna guadagnare?

In Italia lo stipendio medio attuale è intorno ai 1600 euro per 13 mesi. Peccato che più della metà dei lavoratori italiani percepiscono uno stipendio che è ben lontano dall’importo medio che si dovrebbe percepire per riuscire ad affrontare con tranquillità buona parte delle spese. In un nucleo familiare in cui vi è un sufficiente apporto economico si dovrebbero percepire almeno 1500 euro netti.

Importo che aumenta se la famiglia è particolarmente numerosa, arrivando a un bisogno di 3500 in alcuni specifici casi. Quindi per sapere di quanto denaro si ha bisogno, occorre sempre valutare il proprio stato familiare.