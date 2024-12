Pensioni, regalo del Governo nel 2025 | Dal primo giorno di gennaio arriveranno gli aumenti: li aspettavano da 30 anni

Un vero regalo del Governo per tutti i pensionati, da gennaio arrivano gli aumenti che si aspettavano da 30 anni.

Terminato il lavoro per la nuova Legge di Bilancio è arrivato il momento che essa venga firmata e che diventi ufficiale. Numerose sono le novità previste per il 2025, alcune delle quali sono state dei regali per tutti i cittadini italiani.

Ovviamente all’ordine del giorno c’erano le solite pensioni. Non c’è anno in cui esse non siano poste al primo posto dell’ordine del giorno, affinchè si possa finalmente accontentare una fascia della popolazione che si rivela essere bisognosa di un cambiamento della loro condizione economica.

I cedolini del nostro paese sono troppo bassi, i pensionati fanno fatica ad affrontare le loro spese quotidiane e addirittura diviene difficile anche riuscire ad acquistare i medicinali e presidi medici.

Ma dal 2025 finalmente si avrà l’aumento che tanto si attende e da moltissimo tempo. Ecco a quanto ammonteranno gli importi extra.

Ritorna il mantra delle pensioni a 1000 euro

Era il lontano Governo Berlusconi a parlarne per la prima volta e ogni anno l’argomento torna ad essere affrontato, mentre si va alla ricerca della migliore soluzione per riuscire ad offrire ai pensionati il miglior trattamento possibile. Il lavoro che viene svolto, vuole andare verso la possibilità di portare le pensioni minime a 1000 euro al mese. Un risultato che nonostante le numerose discussioni ancora sembra difficile da raggiungere, almeno per quello che riguarda la maggior parte dei cittadini. Il momento di cambiare la rotta è arrivato e occorre che vi sia un ricalcolo dei cedolini. Con i nuovi importi finalmente, si riuscirà a superare una soglia che non si credeva essere possibile fino a non molto tempo fa.

Anche se la soglia dei 1000 euro non potrà essere generalizzata, qualcuno vi potrà finalmente avere accesso, ecco in che maniera.

Salire con gli importi pensionistici per migliorare le condizioni di vita del cittadino

Una buona parte della popolazione potrà vedere il suo assegno pensionistico aumentare in maniera considerevole. Ci sarebbe la possibilità di arrivare a un cedolino di 1000 euro al mese, la soglia che in molti auspicano. Ma l’assegno di tale importo, può essere percepito solo ed esclusivamente da coloro che hanno provveduto ad andare in pensione dopo il 1996.

Tutto questo sarà possibile grazie al nuovo calcolo dei contributi maturati e dell’aliquota che verrà portata a 3,662%, un ricalcolo che si rivela essere indispensabile.