Patate, per farle durare mesi c’è un metodo infallibile: ti basta metterle vicino a questo frutto

Ce lo rivelano gli esperti, se metti le patate vicino a questo frutto puoi conservarle molto a lungo, ecco cosa devi sapere.

Il trucco che di seguito andremo a spiegarti, è molto utilizzato anche da coloro che sono i veri esperti della cucina, come gli chef professionisti, per conservare le patate. Negli ultimi anni si è accesa l’attenzione nei confronti dello spreco alimentare di come evitarlo.

È possibile ridurlo in maniera importante, semplicemente riuscendo a conservare i cibi nella maniera giusta. Considerando che le patate sono uno degli ortaggi maggiormente presente nelle case di ognuno di noi, conoscere i trucchi per conservare e farle durare a lungo è indispensabile.

Numerose sono le ricette estremamente prelibate, che si possono preparare con le patate, fritte, al forno, al gateau e il classico purè, sono solo alcuni dei modi di cuocere questo versatile alimento. Numerose le qualità che sono presenti sul mercato, ognuna di esse si differenzia per una serie di caratteristiche, tra cui il sapore.

Ma come ogni alimento, anche la patata va incontro a deterioramento, ma ci sarebbe un trucco che tutti dovrebbero conoscere.

Le patate: conservale in questo modo

Gli esperti innanzitutto ci consigliano di conservare le patate in un luogo fresco e asciutto. Perfetto anche il frigorifero, a patto che esse vengano precedentemente pulite. Le patate sono un ortaggio che non è difficile da conservare, ma che comunque può deteriorarsi. Può succedere che assumano un colore verdastro e che appaia addirittura un germoglio, ma questo indica chiaramente che si stanno conservando nella maniera sbagliata.

Ad aiutarci in quella che è una vera missione contro lo spreco di un cibo acquistato, ci sarebbe un frutto che inaspettatamente sembrerebbe essere efficace per conservare le patate. Scopriamo allora il segreto che in pochi conoscono, ma che sarà sicuramente molto utile.

Un frutto è il tuo maggior alleato

Se vuoi che le tue patate si conservino a lungo, allora devi porle vicino alle mele. Una leggenda vuole che proprio questo frutto sia causa di un veloce deterioramento degli altri frutti, invece aiuta a conservare le patate, anche per molti mesi. Un segreto semplice da mettere in pratica e che ti farà avere patate sempre perfette.

Mettendo due mele nella dispensa, esse provvederanno a rilasciare etilene, un ormone vegetale gassoso che è contenuto al loro interno e che andrà a rallentare efficacemente la germogliazione delle patate stesse. Si stima che la conservazione potrà essere allungata di ben 2 mesi, evitando gli sprechi e permettendo l’utilizzo delle patate in cucina, con mille varianti di piatti.