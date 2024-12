Colesterolo alto, abbassalo immediatamente con questi alimenti: mangiarli 2 volte a settimana è la svolta

Questi alimenti ti aiutano a contrastare il colesterolo. Inseriscili nel tuo menù almeno due volta a settimana.

Il colesterolo è un nemico silente che può causare non poche problematiche se non ci se ne prende cura in maniera tempestiva. Sono molti i fattori a determinare la sua comparsa all’interno dei nostri vasi sanguigni.

Innanzitutto la propensione a sviluppare elevati quantitativi di colesterolo è determinata da fattori ereditari. Insomma, se i propri genitori hanno sofferto di colesterolo, con ogni probabilità se ne soffrirà a propria volta.

Ma questa non è certo una condanna certa. Infatti uno stile di vita corretta può aiutare ad evitare la comparsa di tale problematica e sappiamo bene quanto, in termini di salute, la prevenzione sia molto più importante della cura stessa.

Semplice immaginare che il benessere si inizia a costruire dalla tavola e dalle abitudini alimentari. Ci sono dei cibi che possono essere di grande aiuto per prevenire la comparsa del colesterolo.

Prevenire il colesterolo per allungare la propria vita

Di recente si è parlato di colesterolo in occasione della Giornata Mondiale contro l’Ictus Cerebrale che si celebra ogni anno, nella data del 29 ottobre e a cui prendono parte un gran numero di perse, Proprio in questa prospettiva si sono accesi i riflettori nei confronti di quelli che sono i fattori di rischio dell’ictus e al primo posto c’è, appunto, proprio la presenza di colesterolo nel sangue. I dati a riguardo non sono di certo incoraggianti, basta pensare che secondo gli esperti sono il 35% degli italiani a presentare un elevato tasso di colesterolo.

Un dato questo, che dovrebbe essere un monito di avvertimento per ognuno di noi, per chi conduce una vita sedentaria e chi, invece, continua a mangiare cibo spazzatura. Come arma principale nella lotto al colesterolo abbiamo la nostra dieta mediterranea.

La dieta mediterranea è la tua maggiore alleate

Se la cura di se stessi inizia a tavola e dalla dieta che si segue in maniera quotidiana, allora conoscerne i segreti si rivela essere veramente essenziale. Innanzitutto occorre evitare i cibi pieni di grassi saturi, che non fanno altro che incidere negativamente, no alle merendine, snack e dolci di qualsiasi genere, troppo grassi. Con moderazione occorre consumare carne e formaggi, non sempre benefici.

Quindi gli esperti dicono di sì ai condimenti con l’olio d’oliva, ma anche al pesce, che deve essere cotto e condito in maniera semplice. In particolare il pesce azzurro, da abbinare alla frutta, verdura, legumi e cereali, ricchi di antiossidanti, acqua, vitamine e sali minerali. La vera chiave del benessere sono i legumi da consumare in 2 o 3 porzioni.