Caffè, non berlo mai più quando capita: c’è un momento preciso per assumerlo | L’effetto lo vedi da subito

Scopriamo esattamente che cosa dicono i nutrizionisti su quanto caffè bene al giorno e quando conviene farlo.

Si tratta pressoché di una abitudine di tanti italiani, quella di consumare, appena alzati, una bella tazza di caffè fumante: qualcuno lo prende amaro, altri con latte o zucchero.

E, in genere, questo primo gesto quotidiano si accompagna ad altri simili, ripetuti anche più volte nell’arco della mattina, quando la “pausa caffè” la si fa sul lavoro, approfittando del momento per conversare piacevolmente con qualcuno. E poi c’è il rito del caffè dopo pranzo, a cui pochi rinunciano.

E si riparte poi, nel pomeriggio, per altre “pause caffè”, sino ad arrivare a sera, quando – dopo cena – qualcuno se ne beve ancora un altro. Ora, se pur la media di caffè bevuti al giorno in Italia – secondo uno studio recente – è di 1,6 tazzine, davvero non son pochi coloro che abbondano, consumandone ben quattro o cinque.

E qui una domanda sorge piuttosto spontanea: ma tutto questo caffè farà davvero bene? Perché è noto che la caffeina può causare danni al sistema digerente, può provocare tachicardia e, talvolta, stimolare la nausea. Ovviamente tutto questo dipende da persona a persona, ma sarebbe bene limitarne l’uso e non superare mai, o quasi mai, le quattro tazzine al giorno.

Quanti caffè bere al giorno?

Va anche considerato, per essere precisi sulle quantità da assumere, quale sia il metodo di preparazione dei caffè che consumiamo. Infatti, c’è differenza se lo si prepara con la moka o per mezzo di una moderna macchina a cialde.

Non tutti ne sono consapevoli, ma una tazzina di caffè della moka contiene molta più caffeina di una cialda o dell’espresso del bar, pertanto se non consumiamo caffè fuori casa e ce lo beviamo solo preparato con il metodo tradizionale, dovremmo forse limitare l’assunzione a tre tazzine massimo al dì.

Quando è meglio consumare il caffè?

Se la media, abbiamo detto, è quella di tre o quattro caffè al giorno, chiediamoci adesso quando è opportuno consumarli. I nutrizionisti innanzitutto ci indicano che, alla mattina, non è bene berne uno subito appena alzati: in quel momento il cortisolo, l’ormone dello stress, ha il suo picco quotidiano, pertanto assumere caffeina potrebbe solo arrecare danni.

Molto meglio consumare la prima tazzina circa un ora o due dopo il risveglio, quando il cortisolo ha un calo naturale. Le altre due o tre tazzine possono essere consumate ancora durante la mattina e sul dopo pranzo, ma non è consigliabile assumerle dopo una certa ora, poiché la caffeina potrebbe incidere negativamente sulla qualità del sonno.