Farfalline nella dispensa, la scoperta disgustosa che fanno più o meno tutti: con questo trucchetto le elimini per sempre

Le farfalline in dispensa sono il tuo nemico numero uno, allora devi conoscere questo metodo infallibile per prevenirne la presenza.

Purtroppo le farfalline della pasta sono qualcosa contro cui, la maggior parte di noi, si è trovata a combattere almeno una volta nella vita. Fastidiose ed estremamente infestanti, finiscono per costringerti a gettare via veramente tutto ciò che hai in dispensa.

Tecnicamente si tratta di tarme che in genere si trovano nella pasta in forma adulta. La femmina sarebbe in grado di deporre dalle 100 alle 400 uova, che si schiudono in meno di una settimana. Questo è il motivo per cui sembra essere più semplice prevenire che contrastarle una volta che sono comparse nel nostro cibo.

Occorre sottolineare come, non si tratta di qualcosa di pericoloso per la salute dell’uomo, ma di sicuro suscitano una sensazione di disgusto.

Ma allora, in che maniera è possibile prevenire la loro comparsa? Sarà sufficiente mettere in pratica alcune semplicissime accortezze.

Perchè ci sono le farfalline nella dispensa?

Per prevenire la presenza delle farfalline nella nostra dispensa, potrebbe essere veramente molto importante riuscire a comprendere il motivo per cui esse compaiono. Spesso tali insetti sono presenti all’interno dei silos del grano dove vanno a depositare le uova che sono citali fino alla fine della produzione della pasta, che non superai mai i 75 gradi e quindi non arriva a temperature particolarmente elevate. Non riuscendo a distruggere, in questa fase, tutte le uova, esse di schiudono ed ecco comparire le farfalline nella dispensa.

A determinare la loro capacità di sopravvivere e di riprodursi è il caldo della dispensa, unito all’umidità che risulta essere estremamente elevata. Occorre sottolineare come tale esserino, non solo riesce a infestare la pasta, ma anche biscotti, riso, semi, spezie e vegetali essiccati.

Come riuscire ad eliminare l’inquilino indesiderato

Ci si chiede a questo punto come sia possibile eliminare le sgradite farfalline. Innanzitutto occorre sottolineare come, anche la pasta contaminata può essere cucinata e mangiata, non consistendo un problema per l’uomo che la consuma. Il limite è di tipo culturale e psicologico.

Per prevenire la presenza occorre disinfettare con cura la dispensa in maniera periodica, andando a dividere riso, pasta, farina. Si consiglia l’utilizzo di contenitori con chiusura ermetica. Nel caso in cui le farfalline abbiano invaso la dispensa, allora è possibile utilizzare delle trappole a base di fenomeni che non solo dannose per l’uomo, ovvero utilizzare oli essenziali di agrumi o menta al fine di evitare la formazione.