Conti correnti, a dicembre la tredicesima volerà via | Previsto un prelievo inaspettato di denaro: ti inguaiano le feste

Una brutta notizia per tantissimi cittadini italiani che vedranno volare via la tredicesima a causa di un prelievo di denaro inaspettato.

Di conti correnti, in Italia, ce ne sono di diverse tipologie a partire da quello bancario a quello postale. Ovviamente, poi, ci sono i conti correnti tradizionali, i conti deposito che consentono di tenere depositate e bloccate, per un determinato periodo di tempo, delle somme di danaro per ottenere degli interessi maggiori.

I conti correnti che interessano, in questo caso, però, sono quelli tradizionali. In pratica, quelli che vengono utilizzati dalla maggior parte degli utenti italiani e che servono a tenere conservati i risparmi e all’accredito di stipendi e pensioni. In questo caso, c’é una notizia bruttissima per tutti che riguarda il mese di dicembre.

Quest’ultimo è, per antonomasia, il mese in cui si riceve un doppio pagamento. Parliamo di quello della pensione o dello stipendio, che viene associato al pagamento della tredicesima. per molti questo risulta una vera e propria manna dal cielo in vista delle festività natalizie e delle spese maggiori da affrontare per cene, pranzi e regali.

Quest’anno, però, purtroppo, la tredicesima mensilità dovrà essere destinata, se non in toto in larga parte, ad un prelievo del tutto inaspettato. Questo avverrà direttamente dal conto corrente senza che si possa fermare, senza poterlo bloccare. Scopriamo, allora, insieme, il perché di questo prelievo forzoso e, soprattutto, a quanto ammonterà.

A dicembre prelevano un botto di soldi dal conto corrente

Chi già stava pregustando la tredicesima, fantasticando su come, dove e quando spendere i soldi spettanti, si ritrova, quest’anno, a dover deglutire un boccone amaro, anzi, amarissimo. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché, come già accennato, verranno prelevati forzatamente dei soldi dai conti correnti degli italiani.

Lo faranno proprio nel mese in cui la spesa pro capite di ogni cittadino è maggiore rispetto agli altri periodi dell’anno. Per vedere questo prelievo sul conto corrente non ci sarà bisogno di attendere moltissimo. Basterà fare un estratto conto ad uno sportello ATM della propria banca o consultare l’App dedicata già il primo dicembre.

Ti prelevano soldi in base alla giacenza del conto

Prima di capire le motivazioni di questo prelievo c’é da fare una precisazione. In pratica, sia che si possegga un conto corrente tradizionale sia se si è in possesso di un conto corrente digitale, non c’é alcuna scappatoia in merito. Tutti dovranno farci i conti ed avverrà in base alla giacenza del conto stesso. Meno soldi si hanno sul conto, maggiore sarà il prelievo che la Banca effettuerà il primo giorno del prossimo mese.

Per fare un esempio, vi diciamo che se la giacenza media sul conto è minore di 5000 euro, allora, verrà prelevata una somma di circa 100 euro, mentre se la giacenza media supera questa soglia, l’addebito sarà solo di circa 35 euro. Si tratta dell’imposta di bollo che ogni tre mese la Banca preleva dai tutti i conti correnti e l’ultima di quest’anno coincide proprio con l’ultimo mese del 2024.