Bollette, c’é un elettrodomestico che ti succhia il sangue | Mettilo a riposo prima che ti svuoti il conto

Un elettrodomestico presente in casa si comporta da vero e proprio vampiro: bisogna tenerlo fermo per evitare mazzate in bolletta.

Quando si parla di bollette, i cittadini italiani vanno completamente nel panico visti i precedenti appena trascorsi. Ci sono voci in giro che parlano anche di nuovi aumenti sia per la fornitura dell’energia elettrica che del gas. Tutto ciò avviene proprio nel momento in cui ci si avvicina alla stagione invernale, quella più fredda dell’anno.

Ecco che, però, arrivano in soccorso degli utenti numerosissimi consigli e trucchetti che dovrebbero aiutare le famiglie a consumare meno e, soprattutto, a far sì che le bollette diventino maggiormente clementi. In alcuni casi, l’obiettivo viene raggiunti, ma ci sono alcuni trucchetti che si rivelano non veritieri. In pratica, non si ottiene ciò che promettono.

Tra i tanti consigli che affollano il web, la maggior parte tratta degli elettrodomestici, dei loro consumi eccessivi e di come poter far sì che da vampiri diventino amici delle finanze familiari. I protagonisti principali sono, ovviamente, i grandi elettrodomestici, dal forno elettrico alla lavastoviglie, passando per la lavatrice, il frigorifero e tantissimi altri.

Purtroppo, però, ci si dimentica sempre di uno che, nonostante le sue dimensioni, è una vera e propria sanguisuga. Ebbene sì, avete capito benissimo, è lui uno dei maggiori responsabili delle mazzate tra capo e collo ogni qualvolta arrivano le bollette. Bisognerebbe tenerlo fermo sempre. Scopriamo di quale elettrodomestico si tratta.

Ecco l’elettrodomestico da stoppare immediatamente

Siamo sicuri che anche voi, così come tantissimi altri utenti ed esperti, starete pensando ad uno dei vostri dispositivi preferiti, quelli con cui condividete parte delle vostre giornate quando siete in casa. Vi diciamo subito che dovete scordarvi i grandi elettrodomestici ed anche tutti quegli apparecchi che restano in stand by.

Certo, tutti questi hanno consumi esagerati ed il peso in bolletta si fa sentire, ma mai quanto che in moltissimi casi non viene proprio preso in considerazione dato che non si trova mai sotto lo sguardo attento di chi vive in casa. Eppure, bisognerebbe tenerlo d’occhio ed in alcuni casi fermarlo per poi sostituirlo con un altro dispositivo meno energivoro.

Blocca lo scaldabagno elettrico o sono guai

Lo scaldabagno elettrico è quello strumento che consente di ottenere l’acqua calda sanitaria in casa. Le famiglie lo utilizzano per lavarsi le mani, il viso, per farsi la doccia e, ovviamente, anche per lavare le stoviglie a mano. Tuttavia, dovete sapere che basta una sola doccia di 5 minuti con acqua calda per consumare all’incirca 6 kWh. Ebbene sì, avete capito benissimo.

Non ci crederete, ma è proprio così. In pratica, un solo individuo, in un mese solare, consuma intorno ai 180 kWh solo per farsi una doccia. Pertanto, il consiglio è quello di tenerlo a riposo, smontarlo e sostituirlo con uno scaldabagno a pompa di calore o con pannelli solari termici in modo da sfruttare il sole per riscaldare la vostra acqua.