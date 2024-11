PostePay, il Bonus che non ti aspetti | Subito per te con una domandina: non c’è limite ISEE

Con una semplice domandina puoi avere il bonus che non ti aspettavi, non c’è alcun limite di ISEE. Lo ricevi sulla PostePay.

Un nuovo bonus viene messo a disposizione di tutti coloro che posseggono una Postepay. Si tratta di un mezzo finanziario piuttosto apprezzato e molto utilizzato, per via della sua semplicità e per l’accessibilità che riserva veramente a tutti.

Una carta prepagata con IBAN, che va a sostituire un conto corrente tanto postale quanto bancario. La sua apertura viene concessa a chiunque ne faccia la richiesta, a patto che non superi il numero massimo di carte che un singolo cittadino può avere.

Considerando la necessità di ricevere pagamenti tracciati, attraverso bonifici anche per quello che riguarda lo stipendio percepito per il proprio lavoro, avere un IBAN intestato a se stessi è veramente indispensabile. Proprio in quest’ottica l’Postepay, in particolare quella Evolution, ricopre un ruolo fondamentale.

Ora avere una Postepay diventa ancora più conveniente, considerando il bonus che si può ottenere.

Un nuovo bonus legato alla Postepay

Proprio in queste ore, si sta largamente discutendo di quella che è la manovra di bilancio 2025. La nuova legge è stata ormai firmata e diventerà definitiva breve. Se c’è un argomento su cui sono molte le domande che gli italiani si pongono, quelli sono proprio i bonus. Negli ultimi anni abbiamo imparato che queste forme di sostegno al reddito sono molto più utili di quello che si potesse pensare. La difficoltà economica in cui vivono molte delle famiglie italiane, danno rilevanza ai bonus.

La notizia di poterne ricevere uno dal valore di 3000 €, sulla propria Postepay, semplicemente inviando una domanda e senza alcun limite di ISEE, è arrivata per dare sollievo a buona parte dei cittadini italiani. Una somma non di poco conto, che aiuterà a sostenere alcune spese agli italiani. Ecco allora cosa sapere a riguardo.

Cosa sapere per quello che riguarda il nuovo bonus

La perdita di potere d’acquisto da parte degli stipendi italiani, ha fatto in modo che si cercassero soluzioni alternative per poter avere maggiore liquidità.accedere al credito non è sempre semplice, ma quando si hanno delle spese impreviste, poter avere del denaro disponibile è veramente importanti. Proprio in questa prospettiva, la possibilità di richiedere un microcredito fino a 3000 € concesso da poste italiane, diventa una vera e propria salvezza.

Un prestito in piccole rate, restituibile entro un massimo di due anni, ottenibile da cittadini che hanno tra i 18 e i 76 anni. La richiesta da parte dei possessori della Postepay Evolution, Può essere presentata in maniera semplice anche attraverso l’app di poste italiane. I requisiti che vengono richiesti sono limitati rispetto a quelli richiesti da una banca per un regolare prestito. Una cifra piccola, che prevede un tasso di interesse piuttosto elevato, ma che se rapportato effettivamente alla somma richiesta, diventa minimo anche lui. Il TAN previsto è al 14,7%, il TAEG 15,66%. L’unico requisito da avere è la dimostra di un reddito fisso.