Concorso Pubblico, si cercano subito dipendenti a contratto indeterminato: i requisiti sono davvero minimi

Altra occasione di lavoro a tempo indeterminato grazie a questo Concorso Pubblico con requisiti davvero basici: bisogna approfittarne.

Dopo l’annuncio di INPS e INAIL circa il Concorso il cui bando verrà pubblicato a breve e dopo la pubblicazione del bando di concorso per allievi della Guardia di Finanza, ecco che è stata bandita una nuova selezione di personale a tempo indeterminato. Il 2024 non smette più di stupirci e le annunciate procedure di selezione stanno diventando realtà.

Possiamo dire sia stato un anno davvero ricco di opportunità per tutti e manca ancora un mese alla sua fine. Pertanto, possiamo aspettarci ancora altri colpi di scena con nuove selezioni per dipendenti negli Etti Pubblici, nelle Pubbliche Amministrazioni ed all’interno delle aziende pubbliche e private che insistono sul territorio italiano.

Di solito si è abituati ai consueti annunci di lavoro che società come Poste Italiane, Italo Treno, Trenitalia ed RFI, pubblicano costantemente. Sono tanti gli italiani che si sono sistemati a vita nell’ultimo periodo ottenendo un lavoro a tempo indeterminato con un salario mensile di tutto rispetto.

Ora, poi, ecco arrivare un’altra occasione imperdibile, sempre a tempo indeterminato. Si tratta, come già accennato, di un Bando di Concorso Pubblico per dipendenti. C’é anche da dire che si tratta di assunzioni urgenti, quindi le procedure saranno snelle, veloci e si potrà iniziare a lavorare dopo pochissimo tempo. Scopriamo modalità di partecipazione e requisiti che vi annunciamo già essere minimi.

Nuovo Concorso per assunzioni urgenti a tempo indeterminato

Come per ogni concorso pubblico che si rispetti, c’é da soddisfare dei requisiti minimi. Parliamo, ovviamente, della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, dell’idoneità psico-fisica all’impiego, dell’assenza di condanne penali e di procedimenti di destituzione dai pubblici impieghi.

Inoltre, non bisogna essere stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati e non avere procedimenti penali in corso per delitto non colposo. Infine, c’é necessità di trovarsi in posizione regolare con gli obblighi di leva. In quest’ultimo caso, tale regola vale solo per coloro che sono soggetti all’obbligo. Questi sono i requisiti generali. Capiamo, adesso, quali sono quelli specifici e le modalità di inoltro della domanda.

Posti a tempo indeterminato per dipendenti del Corpo Forestale dello Stato

I posti messi a concorso sono per dipendenti del Corpo Forestale dello Stato. Nel dettaglio si tratta di ben 7 posti di personale dirigente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna. Il requisito fondamentale per poter presentare domanda di partecipazione è l’aver conseguito il Diploma di Laurea o la Laurea Specialistica, la Laurea Magistrale o quella Magistrale a ciclo unico.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente in maniera telematica collegandosi all’indirizzo sardegna.concorsismart.it. Ci saranno ben due prove scritte e l’accertamento dei titoli posseduti dai candidati. Nel caso in cui dovessero pervenire più domande, ci sarà una prova preselettiva. Infine, al termine delle prove concorsuali scritte e della valutazione dei titoli, si terrà la prova orale. Bisogna sbrigarsi perché le domande possono essere inoltre entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 11 dicembre.