Bancomat, allarme della Polizia Postale | Arriva l’ennesima truffa: ti fregano tutto senza che te ne accorgi

Scatta l’allarme della Polizia Postale, con l’ennesi truffa possono veramente fregarti tutto, ecco cosa sta succedendo proprio in queste settimane.

Che i bancomat sono spesso oggetto di truffe ai danni del cittadino, questo è qualcosa che ormai sappiamo da tempo. I media, proprio come le forze dell’ordine predicano massima attenzione da parte di tutti i cittadini, anche per via dell’estrema difficoltà di riuscire poi a rientrare in possesso del denaro.

I truffatori in questi anni, sono stati in grado di dimostrare una preparazione non indifferente in termini di conoscenza della tecnologia che viene utilizzata per la gestione del denaro degli italiani.

La tecnologia che si nasconde dietro alla gestione dei conti correnti, ha fatto in modo che i truffatori divenissero dei veri e proprio hacker e proprio questo ha fatto in modo che i bancomat diventassero facili prede di questi criminali. I cittadini italiani, ormai, temono di perdere veramente tutto.

Bankitalia ha registrato un dato veramente allarmante, ovvero che il 4,7% degli italiani negli ultimi 2 anni ha visto la presenza di movimenti non autorizzati sulle proprie carte di pagamento. Ecco cosa sta succedendo.

I truffatori ne sanno una più del diavolo

La verità è che oggi i truffatori ne sanno veramente una più del diavolo. Nel corso dei mesi sono stati in grado di elaborare una serie di metodologie con cui portano via agli italiani importanti importi di denaro. Dal 2022 al 2023 c’è stato un incremento del 20% per quello che riguarda le truffe e il dato sembra essere destinato ad aumentare ancora.

Il vero rischio è quello di vedere il proprio conto svuotato. A volte per poter evitare il peggio sarebbe sufficiente prestare attenzione alle azioni che si compiono e a quelli che possono essere dei movimenti anomali. Agire prontamente dovrebbe riuscire ad evitare il peggio, riuscendo anche a salvare il proprio denaro.

La truffa che tutti temono

Viene chiamata shoulder surfing e si tratta di quella che è la nuova truffa che ha colpito moltissimi cittadini italiani. La tecnica è molto più semplice di quello che si possa pensare, infatti essa consiste, in buona sostanza, nel mettersi dietro all’utente, per spiare il PIN utilizzato per il prelievo al bancomat. Non occorrono mezzi sofisticati, ma basta un minimo di ingegno.

Nel loro modus operandi i truffatori cercano di avvicinarsi il più possibile ai mal capitati al fine di rubargli le credenziali. Ci sono casi in cui si sfruttano piccole telecamere e si arriva addirittura a vedersi rubare il bancomat. Quindi si richiede attenzione da parte dei cittadini, evitando di utilizzare i bancomat nelle ore di punta.