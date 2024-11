Puzza di fritto, nei ristoranti stellati usano questo trucchetto: eviti il cattivo odore e la frittura è ancora più croccante

Se friggere a casa è un incubo per la paura del cattivo odore, questo è il trucco dei ristoranti, che ti fa venire anche il cibo più croccante.



Il cibo fritto se consumato nelle giuste quantità fa bene all’umore. In effetti si tratta di una cottura veramente molto goduriosa, che piace veramente a tutti. Se il fritto dei fast food non ti entusiasma, puoi pur sempre cuocere a casa.

Troppo spesso ci si priva della bontà di qualcosa di fritto e croccante, non solo per paura della propria linea, ma anche e soprattutto per non lasciare cattivi odori in cucina.

Se non si seguono alcuni piccoli consigli uscire indenni dalla puzza di fritto che si attacca ai vestiti è quasi impossibile. Eppure con molta attenzione, sarebbe possibile riuscire ad evitare la problematica e di finire per sentirsi come se si fosse appena usciti dalla rosticceria di Trastevere.

Ci sarebbe un ingrediente che viene utilizzato anche nei ristoranti e permetterebbe di evitare il cattivo odore in maniera definitiva.

Anche dopo la cottura nulla è perduto

Se ti dimentichi di utilizzare il trucchetto anti cattivi odori mentre cucini, puoi sempre decidere di prevenire che questo ristagni nella tua cucina. La frittura purtroppo, provoca del cattivo odore e lasciare padelle e piatti sporchi, di sicuro non è d’aiuto. Il consiglio è quello di lavare immediatamente tutti gli utensili e le stoviglie che sono state utilizzate, senza dimenticare, ovviamente, il piano cottura. Meglio utilizzare uno sgrassatore, che sia efficace, ma che lascia anche un buon odore. In commercio ci sono moltissimi prodotti differenti, tutti egualmente efficaci.

Nel caso in cui si siano sporcati i tappeti o dei tessuti, molto efficace è il bicarbonato, una polvere economica e molto utilizzata in cucina, per riuscire a neutralizzate non solo i cattivi odori, ma anche eventuali macchie. Ma questo è solo uno dei consigli che si possono sfruttare.

Ecco come prevenire l’eau de fast food

Per prevenire il formarsi di cattivi odori molto efficace è il posizionamento di alcune ciotole di carbone attivo in cucina, un materiale in grado di assorbire la puzza e al tempo stesso di purificare l’aria. Ma l’ingrediente che anche i ristoranti utilizzano è il rosmarino. Si può preparare una pozione magica con un cucchiaio di aceto, mezzo limone e un rametto di rosmarino, oltre ad alloro e stecca di cannella, da lasciar bollire sul fuoco per avere un profumatone per ambienti naturale.

All’interno dei ristoranti stellati, per riuscire a non fare cattivo odore, si utilizza un olio di elevata qualità, meglio se i semi d’arachide e si controlla la temperatura che non deve mai superare i 190 gradi.