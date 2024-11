Ministero della Salute, richiamo urgente | Questo formaggio deve essere riportato indietro: “Rischi grossi per la salute”

Il Ministero della Salute ha emanato un comunicato urgente a causa di un formaggio pericoloso per i cittadini da riportare indietro.

Ancora una volta c’é una brutta, anzi, bruttissima notizia per tutti i cittadini italiani che acquistano generi alimentari all’interno dei tanti supermercati presenti sul territorio nazionale. Dall’inizio dell’anno, infatti, sono stati davvero tantissimi i comunicati con i quali il Ministero della Salute ha richiamato dei prodotti perché pericolosi.

In alcuni casi, il richiamo era urgente a causa della presenza di residui di pesticidi al loro interno. Questi possono finire col danneggiare il sistema immunitario di chi se ne ciba e compromettere finanche le funzionalità di tutti gli organi vitali. Ovviamente, non si parla solo ed esclusivamente di pesticidi o loro residui.

In moltissimi casi, infatti, il Ministero ha ordinato il richiamo dei prodotti perché c’era il rischio di contrarre malattie quali legionella, salmonella o batteri come l’Escherichia Coli. Insomma, si tratta di bruttissime gatte da pelare che costringerebbero tutti a riposo forzato nel migliore dei casi. Altrimenti si finisce dritti al Pronto Soccorso.

Nei casi più tragici, poi, si rischierebbe anche di non tornare più a casa da vivi. Insomma, non c’é proprio nulla da scherzare e l’ultimo bollettino ministeriale è davvero allarmante. Il protagonista principale di questo evento nefasto è un formaggio che, se conservato ancora all’interno delle abitazioni, dovrebbe essere rispedito al mittente, ovvero, restituito al punto vendita dove lo si è acquistato.

Il Ministero ordina di riportare indietro questo formaggio

L’ordine è perentorio perché i rischi per la salute umana sono davvero molto, ma molto alti. Chi ha questo formaggio ancora all’interno del proprio frigo, farà bene a consegnarlo nuovamente al punto vendita in cui lo ha acquistato. Chi, invece, lo ha già mangiato, dovrebbe recarsi presso lo studio del proprio medico o in Pronto Soccorso.

Sono questi i luoghi deputati per capirne di più sulla questione e, soprattutto, per capire se ci sia o meno la necessità di ricorrere a cure più o meno aggressive per evitare spiacevoli inconvenienti. Fatte queste dovute precisazioni, è il caso di svelarvi di quale formaggio si tratta, in modo che possiate trarne le migliori conseguenze possibili.

Portate indietro questo formaggio: rischio Escherichia Coli

Dai rilievi fatti su questo formaggio, è stata accertata la presenza di Escherichia Coli. Non bisogna assolutamente mangiarlo. Il problema è dovuto all’accostamento di questo formaggio ad un altro contaminato. Si può andare incontro a sintomi più o meno gravi come crampi addominali, diarrea acquosa o emorragica, febbre e nausea.

Inoltre, si può andare incontro alla sindrome emolitico-uremica che, in caso di anziani, bambini al di sotto dei 5 anni e persone già immunodepresse, può avere risvolti letali. Il formaggio in questione è il Stracchino Lago d’Iseo, prodotto dall’azienda Formaggeria Camuna con Lotto N° 1741024 su cui è presente il bollo CE “ITA5B65CE”.