Ferie, con soli 8 giorni te ne puoi fare 38 di vacanza: il capo non può dirti proprio nulla

Se lavori 8 giorni, puoi averne ben 38 di vacanze, questa la nuova legge che non permette al capo di dirti assolutamente nulla.

Il 2025 che tra poche settimane arriverà ufficialmente a farci visita, sembra essere pieno di sorprese per buona parte dei contribuenti. Sembra che le novità saranno veramente tante e alcune di esse faranno veramente piacere a tutti i cittadini.

Come sempre l’argomento ferie e lavoro, è uno di quelli su cui si pone maggiore attenzione e sul quale si vogliono avere anche, maggiori informazioni. Perchè se è vero che lavorare è indispensabile per ognuno di noi, di contro è altrettanto veritiero che il momento del riposo è uno dei preferiti da tutti.

Le ferie sono utili a recuperare dalla stanchezza quotidiana, per riuscire a ricaricare la spina e quindi ripartire con maggiore forza e concentrazione.

Ebbene, dal prossimo anno, basteranno solo 8 giorni di lavoro per poterne beneficiare di ben 38 di vacanze. Assurdo? Non proprio.

Le ferie sono un diritto inalienabile

I CCNL prevedono un certo periodo di ferie di cui, i lavoratorio possono beneficiare nell’arco di un anno lavorativo. Si tratta di 4 settimane di cui è possibile beneficiare, sempre secondo gli accordi, tenendo conto che si ha diritto comunque di 2 settimane di cui si può godere in maniera continuativa. Del resto dei giorni che spettano ai lavoratori è possibile beneficiarne nell’arco dell’anno, ricordando che comunque occorre aver usufruito di tutti i giorni di ferie entro il 30 giugno dell’anno successivo. Le regole dei contratti lavorativi indicano le modalità con cui si accumulano giorni di ferie.

Ma come è possibile che in solo 8 giorni se ne accumulano 38? La realtà è che il prossimo anno permetterà un’organizzazione oculata dei giorni di ferie o comunque di riposo. Ma ovviamente occorre comprendere il motivo per cui si afferma questo e in che modo si riesce ad ottenere il massimo dei giorni di riposo.

Calendario alla mano, ecco cosa succede il prossimo anno

La prima festività del 2025 è il 1 gennaio che cade di mercoledì, se si richiedono le ferie il lunedì e il martedì precedente, si avranno 5 giorni di vacanza. Si possono avere altri 4 giorni se si chiedono le ferie dal 7 gennaio (considerando che il 6 è festa), fino al venerdì 10 gennaio. Superati questi primi giorni, occorrerà attendere ben 3 mesi per le successive festività, che sono quelle di Pasqua e della Liberazione che permetteranno di avere 9 giorni di riposo con 3 di ferie. Pasqua cade il 20 aprile, Pasquetta il 21 e il 25 è la Liberazione, basterà chiedere dal 22 al 24 per avere una maxi vacanza di 9 giorni, perfetta per le ultime escursioni in settimana bianca.

Poi abbiamo il 1 maggio di venerdì, che offrirà 4 giorni se si richiedono ferie fino alla domenica successiva e lo stesso succedere per il 2 giugno, che cade di lunedì. Per Ferragosto, che viene di venerdì, si ha un altro maxi ponte e si torna al 1 novembre di sabato e il natale con giovedì 25 e venerdì 26, semplice arrivare fino alla domenica successiva.