Tredicesima, c’è anche il bonus per questi cittadini: oltre il doppio pagamento ci sono anche questi soldi

La Tredicesima quest’anno, sarà molto più ricca: doppio pagamento con ulteriori soldi a dicembre per questi cittadini.

Tutti i lavoratori ed anche i pensionati hanno diritto, il mese di dicembre, alla tredicesima, ovvero ad un pagamento che, come ben sapete, risulta doppio. L’ammontare della busta paga o del cedolino della pensione sarà più ricco per tantissimi cittadini italiani come accade ogni anno. Si tratta di un avvenimento molto, ma molto atteso.

Ciò perché, proprio in questo periodo, ci sono le festività natalizie, i pranzi e le cene in famiglia e con amici, i regali da fare a tutti ed in più ci si potrà permettere di togliersi qualche sfizio senza danneggiare troppo le finanze martoriate da anni di crisi post pandemia. Insomma, questo doppio pagamento fa comodo a chiunque.

Tuttavia, questa volta, in questo periodo, le belle notizie sono ben due. Ebbene sì, avete capito benissimo. Ad attendere al varco moltissimi cittadini italiani, oltre la tredicesima, anche un bonus che farà sì che, all’inizio del prossimo mese di dicembre, si possa festeggiare realmente. I brindisi, quest’anno, inizieranno prima del Natale.

Tuttavia, a festeggiare non saranno tutti i cittadini, bensì potrà farlo soltanto una fetta di questi, seppur grande. L’INPS ha appena reso note le linee guida di questo bonus tredicesima e con esse ha informato chi saranno i beneficiari di tale misura di sostegno al reddito. Scopriamo insieme chi potrà festeggiare il triplo pagamento di dicembre.

Bonus Tredicesima: per questi italiani è festa

Prima di scoprire chi saranno i beneficiari di questo bonus previsto dall’INPS, bisogna, innanzitutto chiarire che non rientrano tra i fortunati tutti i lavoratori italiani. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché ne fruiranno soltanto i pensionati. Attenzione, però, perché non tutta la categoria è compresa. Purtroppo, infatti, c’è chi ne resterà escluso.

Ormai, però, la decisione è stata presa e non si potrà più tornare indietro per nessuna ragione al mondo. Ovviamente, questo bonus di ben 154,94 euro arriverà il prossimo mese di dicembre direttamente insieme alla tredicesima sul conto dei pensionati che ne avranno diritto. Scopriamo, allora, quali sono i requisiti che i pensionati devono rispettare per ottenere questa maggiorazione sulla tredicesima.

I pensionati possono festeggiare: il bonus tredicesima è loro

Fatte le dovute precisazioni in precedenza, capiamo chi sono i pensionati fortunati che potranno beneficiare di circa 150 euro in più grazie al cosiddetto “Bonus Natale” il prossimo mese di dicembre, precisamente il giorno 2. Il requisito principale è il reddito. Questo non deve superare una determinata soglia.

Ne fruiranno i pensionati il cui reddito non supera la soglia di 7.781,93 euro l’anno. Chi invece non supera il limite di 7.936,87 euro l’anno dovrà accontentarsi di una parte del bonus. Questa sarà calcolata ponendo come tetto massimo la soglia di 7800 euro alla quale andrà detratto l’ammontare della pensione annuale.