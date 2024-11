Posto di blocco, mai dire queste cose alla polizia se ti ha fermato: così la multa è assicurata

Quando la Polizia ti ferma al posto di blocco è sempre meglio evitare di dire questo altrimenti nessuno ti toglie una multa.

Il posto di blocco delle Forze di Polizie è uno degli incubi peggiori di tutti gli automobilisti italiani. Chiunque, anche stando in regola, ha paura di essere fermato e di beccare una multa per un dettaglio piccolissimo che magari è sfuggito anche al più puntiglioso dei cittadini. Ovviamente, non deve essere la paura di essere beccati a far sì che si tenga tutto in ordine.

Controllare che la propria automobile non abbia nulla di strano o di malfunzionante è un dovere. Ne va della propria sicurezza, di chi si mette in viaggio insieme ed anche di tutti coloro che si incontrano per strada, dai pedoni ai ciclisti passando per i motociclisti e gli altri automobilisti. Insomma, è sempre bene tenere tutto sotto controllo.

Poi, ovviamente, se si viene fermati ad un posto di blocco e qualcosa non va, scattano sanzioni pecuniarie che possono essere anche molto, ma molto alte e si puà anche finire dritti in prigione nel caso in cui si dovessero commettere delle violazioni gravi del Codice della Strada. Quest’ultimo, poi, come ben sapete, è stato modificato e le pene sono più severe.

Quando, poi, si viene fermati dalla Polizia è bene tenere dei comportamenti che non vadano a compromettere il controllo stesso. Bisogna comportarsi civilmente e parlare senza commettere errori che possano minare la situazione, sia quando questa è già compromessa, sia quando non lo è ancora. Scopriamo cosa è meglio non dire in questi casi.

Al posto di blocco meglio non dire questo

Non è raro ritrovarsi ad un posto di blocco. Le varie Forze di Polizia italiane sono chiamate a vigilare su quello che è il traffico veicolare, la sua sicurezza e, soprattutto, che tutti gli automobilisti mettano in atto dei comportamenti tali che non vadano a minare la sicurezza di tutti. Il problema principale è che anche quando si è in regola, si viene assaliti da un forte stato di stress, di ansia.

Pertanto, ci si può ritrovare a comportarsi in maniera errata, proferendo parole che non dovrebbero essere mai dette. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché le conseguenze di tutto ciò potrebbero essere dannose per tutti. In pratica, la multa è assicurata. Fatte queste dovute premesse, scopriamo, allora, insieme, in che modo comportarsi e cosa dire e non dire quando ci si trova di fronte un agente di Polizia.

Occhio a ciò che dici al posto di blocco: ti costa caro

Quello che gioca un ruolo fondamentale in questi casi è sicuramente, come già accennato, l’ansia. Questo stato emotivo può far sì che si faccia o si dica qualcosa di completamente sbagliato. Una delle cose che spesso si dice è l’ammissione di colpe per infrazioni che magari non sono state proprio commesse. Ovviamente, ciò porta ad avere sanzioni il cui ammontare varia in base alla gravità delle stesse. C’è anche chi consiglia di non svelare nemmeno colpe evidenti seppur minime.

Non è corretto, ma a volte si può anche chiudere un occhio. Ovviamente, non bisogna ostacolare il lavoro della Polizia e, soprattutto, bisogna evitare di parlare tantissimo per non destare sospetti. In questo caso, meglio parlare solo se si è interrogati. Da evitare assolutamente atteggiamenti aggressivi, violenti che possono far incorrere nel reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.