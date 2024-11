Natale, scordatevi questo dolce tipico delle feste: purtroppo quasi per tutti sarà un lusso quest’anno | Il motivo ha dell’assurdo

Addio al noto dolce di Natale, ormai non sarà alla portata di nessuno se non dei più ricchi. Un vero e proprio bene di lusso.

Si parla da mesi, ormai, di quanto la crisi economica influenzerà il Natale e le spese che ogni singolo cittadino affronterà, in questo speciale periodo dell’anno. Le preoccupazioni non sono poche, anche considerando quelli che sono i prezzi che attualmente i prodotti presentano.

L’inflazione ha provocato una netta impennata dei prezzi di tutti i generi alimentari, iniziando da tutto ciò che, proprio adesso, in prospettiva del Natale, verrà messo in vendita.

Ci si preoccupa di non riuscire a far fronte a una serie di spese indispensabili per affrontare i pranzi e le cene con tutti i familiari. Con ogni probabilità, ci sarà qualcuno che dovrà rinunciare a qualcosa. Particolare attenzione è stata posta nei confronti dei dolci.

Ci sarebbe una delle leccornie, tipiche del Natale, che faremo fatica a comprare.

Il Natale, le spese e dove far quadrare i conti

Probabilmente tutto quello che si desidera per i dolci di Natale è semplicemente, riuscire a far quadrare i conti e non sempre è semplice. Natale spingerà le famiglie a spendere delle somme non indifferenti. Tra regali e spesa alimentare, saranno centinaia gli euro che lasceranno i portafogli dei cittadini, per arrivare alle casse dei punti vendita. Semplice immaginare che attualmente i prezzi sono al loro livello più elevato e solo dopo l’arrivo del Natale inizieranno a scendere.

In particolare sembra proprio che si dovrà fare a meno di alcuni dei migliori, ad oggi, arrivati a punti veramente molto elevati, in termini di costo. Le famiglie quindi, impareranno a farne a meno, o per la bontà val la pena spendere qualche euro in più me non rinunciavi?

Prezzi ormai alle stelle

Probabilmente per questo Natale si rivaluterà la possibilità di preparare i dolci a casa, evitando do dover spendere un occhio della testa. L’alternativa è quella di acquistare al supermercato in pezzi limitati. Tra i dolci del Natale, quello che verrà venduto a prezzi veramente esorbitanti sarà il torrone. Questo non vuol dire che altri dolci tipici di questo periodo natalizio non subiranno un aumento e anzi, è stato già possibile notarlo in questi giorni.

Occorre tenersi lontano dai torroni, in gradi d’avere incrementi che andranno dal 12,5% al 53%. Incremento che sarebbe stato provocato da fenomeno metereologici contrari alla coltivazione ci nocciole e mandorle oltre al deficit globale del cacao, per via del diffondersi della cocciniglia. Importi particolarmente elevati che, preoccupano e non poco coloro che si apprestano all’acquisto. Meglio sfruttare le promozioni che proprio in questi giorni vengono proposte.