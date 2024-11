Ministero della Difesa, indetto il bando pubblico più atteso di sempre: posti disponibili su tutta Italia

Il Ministero della Difesa ha appena indetto un Bando di Concorso che era tra quelli più attesi da moltissimi cittadini italiani.

Le opportunità di lavoro in questo 2024, in special modo nell’ultimo periodo, non stanno mancando. Ci sono diverse selezioni pubbliche aperte e tanti Concorsi aperti o ancora da bandire ed in arrivo nell’ultimo mese di quest’anno. Chi è in cerca di un lavoro può gioire per le tantissime opportunità che si stanno presentando.

Si tratta della possibilità di raggiungere quello che è l’obiettivo di una vita intera di tutti. Parliamo, ovviamente, di un posto di lavoro a tempo indeterminato che consente di vivere la vita in maniera più tranquilla e pensare al futuro senza ansie, senza sofferenze. Insomma, stiamo parlando di quella stabilità economica che tutti dovrebbero avere.

Dopo la notizia che riguardava la prossima indizione di un Concorso per Ispettori di Vigilanza INPS INAIL ed il conseguente concorso INPS per 1400 nuovi posti di lavoro, ecco che anche il Ministero della Difesa è uscito allo scoperto. Questa volta, però, il Bando è già attivo e ci si può candidare per concorrere ad uno dei tanti posti su base nazionale.

Si tratta di un concorso atteso da tantissimo tempo da molti cittadini italiani che non vedevano l’ora di potervi concorrere. Ovviamente, per partecipare c’é necessità di soddisfare dei requisiti. Una volta inviata la domanda di partecipazione bisognerà attendere il calendario delle prove che saranno ben tre. Scopriamo tutti i dettagli.

Concorso pubblico al Ministero della Difesa: tantissime opportunità a tempo indeterminato

Lo scorso 20 novembre è stato pubblicato in Gazzetta il Bando per la partecipazione al Concorso indetto dal Ministero della Difesa. Nello specifico di tratta di un Concorso per ben 1634 posti di lavoro promosso dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Per poter fare domanda di partecipazione c’é necessità di soddisfare dei requisiti.

Vi diciamo subito che, una volta ammessi al concorso, ci sarà da superare, in primis, una prova scritta. Superata questa, ci sarà la prova di efficienza fisica. Infine, ci sarà l’accertamento dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale all’impiego. Fatte queste dovute precisazioni, scopriamo nel dettaglio questo Concorso.

1634 posti per Allievi Finanzieri

Il Concorso è già aperto, ma c’é ancora tempo per produrre e presentare la domanda di partecipazione. I posti messi a concorso sono così ripartiti: 1420 per il Contingente ordinario di cui 204 per la Specializzazione Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.), 851 posti riservati ai volontari in ferma prefissata e 365 posti destinati a tutti i cittadini italiani. Per quanto riguarda, invece, il contingente di mare, i posti messi a concorso sono 214. Ovviamente, ci sono dei requisiti specifici da rispettare.

Innanzitutto, bisogna aver compiuto 18 anni di età quando si presenta la domanda. Poi, ci sono diversi limiti di età massimi che vanno dai 24 ai 26 anni. Inoltre, bisogna essere diplomati, godere dei diritti civili e politici, non essere obiettori di coscienza. Ovviamente, non bisogna avere condanne penali né procedimenti pendenti a carico. Per inviare la domanda basta collegarsi al sito internet “concorsi.gdf.gov.it” e presentare la domanda entro e non oltre le ore 12 di venerdì 20 dicembre 2024.