Il Governo Meloni rafforza gli aiuti alle famiglie: 500 euro subito sul conto corrente | Ti basta questa domandina

Basta una richiesta semplice ed il Governo Meloni accredita ben 500 euro sul conto corrente: un nuovo sostegno al reddito.

Sono tantissimi gli aiuti ed i bonus rivolti ai cittadini che i Governi che si sono succeduti nell’ultimo periodo hanno messo in campo. Si tratta di misure di sostegno al reddito, ultimamente troppo martoriato dalla crisi dilagante che imperversa da troppo tempo, sin dall’avvento della pandemia di covid 19 dello scorso 2020.

Anche l’attuale Governo Meloni ha messo in campo numerosi bonus, decidendo, inoltre, di prorogare quelli già esistenti. certo, ci sono state delle modifiche al ribasso, ma Bonus come quello relativo alle Bollette, risultano ancora essere una vera e propria manna dal cielo per tantissime famiglie in difficoltà economica.

Per non parlare, poi, dei Bonus accessibili anche senza ISEE. Sono tanti quelli, infatti, che non prevedono alcuna soglia di questo indicatore. Tra questi, poi, ce n’é uno, appena arrivato che farà felici davvero tutte le famiglie. Si parla di ben 500 euro che arriveranno direttamente sul conto corrente di tutti.

Per accedere a questa nuovissima misura di sostegno al reddito, le famiglie non dovranno fare altro che produrre una domandina, dalla semplice compilazione ed attendere che il bonus venga erogato. Non passerà tantissimo tempo per la chiusura della procedura. Scopriamo, allora, in che modo sarà possibile ottenere questo aiuto.

Nuovo Bonus di 500 euro: arrivano direttamente sul conto

Continuano gli aiuti alle famiglie in difficoltà, con delle misure di sostegno al reddito anche senza ISEE. Dal 1° gennaio 2025, si potrà accedere ad un altro bonus che farà felici tutti, ma proprio tutti. Tale misura rientra all’interno del Fondo Dote Famiglia. In questo modo, il Governo intende aiutare tutte quelle famiglie in difficoltà.

Sono stati stanziati, per partire, ben 30 milioni di euro. In particolar modo, si tratta di un aiuto per far sì che risultino essere maggiormente accessibili i servizi educativi e culturali per bambini e ragazzi. Insomma, si tratta di un incentivo a tutte quelle attività extrascolastiche che, di solito, hanno costi che non sono proprio bassi.

500 sul conto delle famiglie con bambini per servizi educativi extrascolastici

Il Governo attuale ha voluto fortemente questa misura per far sì che i costi per le attività extrascolastiche dei figli vengano abbattuti. I beneficiari sono tutti i ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Le spese ammesse sono quelle per i corsi di lingua, corsi di storia, arte, creatività, ma anche i percorsi musicali, quelli sportivi. Insomma, tutto ciò che può far crescere culturalmente e umanamente i ragazzi in maniera sana. Come già più volte accennato, si tratta di ben 500 euro che verranno accreditati sul conto corrente di chi ne farà richiesta.

Attenzione, però, perché c’é da non superare la soglia ISEE di 35 mila euro e, soprattutto, bisogna prima anticipare i soldi per i corsi e poi fare richiesta per il loro rimborso. Bisognerà quindi conservare tutta la documentazione relativa all’iscrizione dei propri figli ad uno dei corsi ammissibili e le relative fatture di pagamento. Fatto ciò, queste andranno allegate alla domanda di rimborso da presentare. Fatte le dovute verifiche, il bonus verrà accreditato sul conto corrente del richiedente.