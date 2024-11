Ricerca urgente di personale: basta la terza media e firmi il contratto a tempo indeterminato | Scade alle 14:00

Basta la terza media per candidarsi per una posizione lavorativa a tempo indeterminato. C’é da sbrigarsi perché scade alle 14.00.

Questo 2024 si è rivelato un anno ricco di opportunità lavorative per tantissimi cittadini italiani. Non parliamo solo dei Bandi di Concorso che stanno per chiudersi o di quelli ancora in corso e quelli per cui la possibilità di presentare la domanda non sia ancora chiusa. Esistono ancora tantissime procedure selettive su tutto il territorio nazionale.

Pensiamo, ad esempio, alla ricerca di nuovo personale avviata da alcune aziende italiane conosciutissime. Su tutte menzioniamo Poste Italiane che, come sempre, è alla ricerca sia di portalettere che di personale di sportello. Inoltre, poi, c’é Italo Treno che ha avviato la procedura di ricerca, per ambo i sessi, di personale di bordo.

Insomma, ci sono tantissime occasioni per chi sta ricercando il suo primo lavoro, ma anche per chi vuole mettersi in gioco cambiando le sue mansioni e per tutti coloro i quali hanno perso il proprio lavoro nell’ultimissimo periodo. C’é da festeggiare, quindi. Infine, c’é questa opportunità riservata a tutti, con il solo requisito che riguarda il conseguimento del diploma di terza media.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Basta sol questo per parteciparvi. L’unico neo di questa procedura selettiva riguarda il tempo rimanente. Infatti, bisogna sbrigarsi poiché la scadenza è fissata alle ore 14.00. Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche della posizione lavorativa in questione e la sua posizione retributiva.

Selezione urgente per posti di lavoro a tempo indeterminato

Prima di scoprire i dettagli di questa nuova selezione è bene ricordare che il contratto, una volta assunti, sarà a tempo indeterminato. In pratica, possiamo dire che ci si salva per tutta la propria vita. Grazie a questo lavoro si potrà dar vita a tutti i progetti che ci si era prefissati. Insomma, è un’occasione rara da cogliere al volo.

Ovviamente, non basta solo la terza media per partecipare alla selezione che sarà sia per titoli che per esami. Innanzitutto, bisogna conoscere la lingua italiana. Inoltre, poi, non bisogna essere in età pensionabile e non si deve essere stati destituiti da altri incarichi pubblici. Non c’é spazio, poi, per chi ha condanne penali, né per chi è investito ancora da procedimenti penali. Fatte queste premesse, scopriamo di quale posizione lavorativa si tratta.

Sei posti di Collaboratore di Ambulanza a tempo indeterminato

Il concorso in questione è stato indetto dalla Pia Opera Croce Verde Padova. Come abbiamo già accennato, oltre il possesso di diploma di terza media ed i requisiti comuni a tutti i concorsi e procedure selettive, non ne sono presenti ulteriori. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online.

Il sito internet al quale accedere è “inPA.gov.it“. Bisogna registrarsi, completare la domanda in tutte le sue parti ed allegare al suo interno anche la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione di € 15,00. Come causale del bonifico bisogna indicare la dicitura “Tassa di concorso per la partecipazione al bando COLLABORATORE di AMBULANZA” ed il beneficiario sarà la “PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA”. Il bando scade il prossimo 21 dicembre alle ore 14.00.