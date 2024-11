Pasta dell’Esselunga, non farti scrupoli a comprarla: a produrla sono aziende famosissime | I loro marchi li paghi il doppio

La pasta dell’Esselunga viene prodotta da aziende leader del settore e la paghi la metà rispetto a quella dei loro marchi.

Quando ci si reca all’interno dei vari supermercati italiani, ci si imbatte in prodotti con il loro marchio. Parliamo sia di quelli alimentari che di quelli che servono per la cura e l’igiene della persona e della casa. In moltissimi casi, però, soprattutto quando si parla di generi alimentari, si fa fatica ad accostarsi a loro perché si ha timore.

Di cosa si ha paura? Si tratta di una domanda retorica alla quale è molto, ma molto semplice rispondere. Sono tanti, infatti, i cittadini che hanno paura che la qualità non sia alta. Così, la loro scelta vira su prodotti di marca che costano il doppio. Non sanno che ci sono aziende che producono le linee di prodotti a marchio dei supermercati.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Questo accade, ad esempio, per Conad, Eurospin, Lidl ed anche per Esselunga, la nota catena di supermercati che vanta centinaia di negozio sul territorio nazionale italiano, in particolar modo al centro ed al nord della nostra penisola. Dovete sapere, infatti, che al loro interno troverete la pasta Esselunga.

Rispetto agli altri marchi ha un costo decisamente inferiore, ma i produttori sono aziende italiane molto famose, dalla tradizione forte che, però, vendono i loro prodotti a dei prezzi che sono diventati quasi inaccessibili. Pertanto, vi diciamo che potete star sicuri acquistando la pasta in questi supermercati. Scopriamo chi sono i produttori.

Dietro la Pasta Esselunga ci sono aziende famosissime

In Italia, c’é un vero e proprio culto per la pasta da Nord a Sud. La tradizione pastaia è molto forte e radicata in tutte le regioni e viene condita in qualsiasi modo, dal ragù di carne alle verdure, passando per i primi piatti di pesce. Insomma, in molti casi, senza la pasta in tavola sembra che non ci sia stato pranzo o cena.

Tuttavia, molti hanno delle remore rispetto all’acquisto di una pasta non di marca. Si tratta dello sbaglio più grande che si possa fare. Focalizzando l’attenzione su quella Esselunga, poi, dovete sapere, come abbiamo già accennato, che alle sue spalle ci sono aziende antiche, di tradizione che curano la qualità di tutta la filiera produttiva.

Ecco chi produce la pasta Esselunga

Dovete sapere che sono ben tre le aziende italiane che producono la pasta Esselunga. Sono tutte conosciute ed apprezzate. La prima di queste è un’azienda campana, con sede in provincia di Benevento, che ha oltre 150 anni di esperienza nel settore. Parliamo della Rummo, la cui qualità dei prodotti è ben nota a tutti. La seconda azienda, invece, è La Molisana.

Anche questa è molto antica. Infatti, è stata fondata ben 112 anni fa in quel di Campobasso, in Molise. La qualità dei suoi prodotti è altamente garantita. Infine, la terza azienda produttrice è pugliese. Ha 137 anni di esperienza sulle spalle ed offre prodotti qualitativamente certificati. parliamo dell’azienda De Matteis che produce artigianalmente la sua pasta secca.