Inps, con questa domandina ricevi 5 anni di arretrati: praticamente la pensione si moltiplica in un attimo

Con una semplice domanda all’INPS si riesce ad ottenere ben 5 anni di arretrati sulla pensione: in pratica si raddoppia all’istante.

Sono tantissimi i cittadini italiani che sono stati collocati a riposo dopo anni trascorsi al lavoro ed ora, chi da più tempo, chi da meno tempo, sono in pensione. Ricevono, in pratica, il loro assegno mensile stando a casa. Molti, però, si lamentano del fatto che non vedono riconosciuto effettivamente il loro lavoro ed il tempo reale dedicato a quest’ultimo.

In pratica, sono tanti quelli che ritengono ingiusto l’assegno percepito mensilmente a fronte della mole e del tempo di lavoro svolto durante l’intera vita. Non stiamo qui a discutere quale sia effettivamente il trattamento pensionistico giusto, ma siamo qui ad informarvi della possibilità che molti hanno di ricevere gli arretrati spettanti negli utlimi 5 anni.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Basterà compilare una semplice domandina, inviarla all’INPS (Istituto Nazione della Previdenza Sociale) ed il gioco è fatto. Si riuscirà a percepire quanto spettante e, soprattutto, la pensione aumenterà a dismisura. Anzi, possiamo dire che quest’ultima si raddoppierà addirittura.

Si tratta di una vera e propria manna dal cielo per moltissimi pensionati. Attenzione, però, parliamo di molti, ma non di tutti. Questo perché, gli arretrati degli ultimi 5 anni spetteranno soltanto ad una fetta, seppur ampia, di cittadini. Scopriamo chi saranno i beneficiari e, soprattutto, capiamo insieme come produrre la domanda per ottenere i soldi spettanti.

INPS: 5 anni di arretrati con una sola domanda

La notizia che sta circolando in queste ultimissime ore è di quelle da far venire i brividi. Sono tanti già i cittadini che stanno facendo i salti di gioia perché vedranno la loro pensione lievitare in un sol colpo. Come abbiamo già avuto modo di accennare, bisognerà fare domanda all’INPS che, tra le altre cose, è l’Ente che si occupa proprio della gestione del sistema pensionistico italiano.

Ci sono, ovviamente, dei requisiti da rispettare. Fatte queste dovute precisazioni, è arrivato il momento di andare a fondo, di approfondire questa fantastica notizia in modo che, nel caso in cui possiate beneficiarne, produrrete la domanda in maniera repentina.

Pensione più ricca per tutti grazie agli arretrati dell’assegno di vedovanza

Oltre la pensione per il lavoro svolto, in Italia, così come in altre nazioni del mondo, esiste l’assegno di reversibilità che spetta a tutti i coniugi superstiti di una famiglia. A questo assegno viene sommato anche quello di vedovanza che non è altro che una maggiorazione del primo. Ovviamente, però, questo non spetta a tutti, ma bisogna possedere degli specifici requisiti. L’assegno di vedovanza spetta al coniuge superstite che sia anche in possesso della certificazione di invalidità al 100%.

È in questo caso che spettano anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ciò perché chi è titolare dei due assegni, non ha fatto domanda in tempo per quello di vedovanza. Ecco che si potrà produrre domanda all’INPS, tramite il portale dedicato o attraverso l’ausilio dei vari Caf presenti sul territorio italiano. I soldi spettanti variano in base al reddito annuo. Più alto sarà questo, minore sarà l’importo dell’assegno di vedovanza.