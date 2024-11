Basta spendere soldi per le decorazioni di Natale: con neanche 20 euro da Lidl addobbi tutta casa | Scaffali già presi d’assalto

Natale sta arrivando e per addobbare la casa si spende un occhio della testa, ma grazie a Lidl con 20 € si decora tutta.

Il Natale si sta avvicinando e, come ogni anno, tutte le famiglie addobbano la propria casa con festoni, luci, ghirlande, alberi di Natale. Non c’é un solo spazio della casa che non sarà investito dai colori e dai profumi di questa festività. C’é chi si è preparato con largo anticipo e chi, invece, attende, come da tradizione l’8 dicembre.

Tuttavia, secondo alcuni studi recenti, decorare la propria abitazione insieme ai componenti della famiglia, risulta essere salutare per il corpo e per la mente. Quello che, però, frena in molti, è il costo delle decorazioni. Acquistarle completamente da capo o acquistarne di nuove per rimpinguare quelle già presenti risulta essere molto, ma molto dispendioso.

Si arriva, infatti, a spendere centinaia di euro senza, però, essere riusciti a decorare l’intera abitazione. Per fortuna, però, c’é qualcuno che ha pensato bene di consentire a numerosissime famiglie italiane di avere tutto ciò di cui si ha bisogno per le festività natalizie a prezzi super scontati. Con pochissimi spiccioli si avrà una casa scintillante.

Parliamo di Lidl, la grande catena di distribuzione tedesca attiva nel settore discount, che ha messo su un evento promozionale con i fiocchi. Pensate che basteranno solo 20 euro per portarsi a casa un carrello pieno di cose da installare a casa. Sono già molti quelli che stanno affollando i negozi in tutta Italia. Scopriamo cosa c’é in vendita.

Lidl: scaffali assaltati per le promozioni sulle decorazioni natalizie

Lidl ha voluto venire incontro a tutti con una promozione stratosferica che riguarda il Natale ed in particolar modo le decorazioni per le abitazioni. Con pochissimi soldi, infatti, chiunque potrà avere la propria casa avvolta dall’atmosfera magica di lucine, suoni, ghirlande e festoni. Chi vive in queste abitazioni sarà completamente avvolto dal calore di quei giorni.

Si tratta di prodotti di elevata qualità, dall’aspetto e dal design super eleganti. Insomma, grazie a Lidl, sarà un Natale davvero indimenticabile. Pensate che il prodotto che costa di più non lo pagherete oltre 2,50 euro. Scopriamo, allora, insieme, tutto ciò che è in promozione. Siamo sicuri che ne rimarrete incantati.

Da Lidl un Natale sfavillante

Il prezzo base per ogni decorazione o confezione di queste è di solo 1€. Partiamo subito dalle decorazioni per le finestre. Troverete disegni luminosi e festoni. Inoltre, potrete trovare confezioni di palline in vetro. Al loro interno ce ne sono dalle 9 alle 24. Anche le luci LED, sia per interni che per esterni, sono in promozione. Potrete trovarne di tutti i colori, dal bianco freddo al bianco caldo, passando per quelle totalmente colorate.

Inoltre, poi, ci sono tantissime opzioni che riguardano le decorazioni luminose. Se, poi, siete tra i fan dell’oggettistica in legno, non potrete di certo farvi mancare le palline di neve o le decorazioni presenti. Fate moltissima attenzione anche alle candele profumate che costano solo 1,50 € o alle confezioni da 18 pezzi di candeline. Insomma, conviene correre in uno dei tantissimi negozi presenti in Italia per non rimanere a bocca asciutta dato che gli scaffali sono stati già presi d’assalto.