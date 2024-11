Consegne a domicilio, quanto guadagnano davvero i fattorini: con solo la patente o la bici ti intaschi queste cifre

I fattorini per le consegne a domicilio hanno questi guadagni mensili ed il solo requisiti da rispettare è avere la patente di guida.

Nell’ultimo periodo è balzato agli onori delle cronache una nuova professione. In realtà, possiamo dire che quest’ultima esistesse già, ma il boom vero e proprio si è avuto con l’avvento della pandemia di Covid, quando tutti erano rinchiusi in casa a causa delle restrizioni imposte dal Governo per la prevenzione del contagio.

Molti, infatti, erano i cittadini che dedicavano intere giornate a cercare su internet qualsiasi cosa da comprare. Ecco che, una volta effettuato l’ordine, partiva la spedizione ed il fattorino consegnava dinanzi all’abitazione il prodotto acquistato dall’utente. Oltre, però, questa tipologia di mansione, ce n’é anche un’altra che è nata diverso tempo fa.

Pensiamo, ad esempio, ai rider che consegnano il cibo direttamente dinanzi le porte delle case. A quanti non è mai capitato di organizzare una serata tra amici o in famiglia ed ordinare, ad esempio, delle pizze o del sushi? Ecco, sono loro a consegnare ciò che viene ordinato a pizzerie, ristoranti, ma anche supermercati e negozi di vicinato.

Quel che non si conosce, però, è la loro effettiva retribuzione mensile. Certo, esiste una netta differenza di trattamento economico tra le diverse categorie di fattorini. Quel che è certo è che si necessita, per diventarlo, della solo patente di guida. Scopriamo, allora, insieme, a quanto ammonta il guadagno di questi lavoratori.

Ecco quanto guadagnano i fattorini

Prima di scoprire il loro effettivo guadagno, bisogna fare delle precisazioni. È vero che per svolgere questa mansione c’é necessità della patente di guida, ma è pur vero che ci sono dei requisiti specifici da soddisfare. Innanzitutto, si è responsabili della merce in consegna, quindi bisogna guidare in maniera sicura e, soprattutto, c’è necessità di puntualità.

Inoltre, bisogna avere la capacità di ordinare i prodotti in base alle destinazioni e saper utilizzare gli strumenti di navigazione. Quindi, riassumendo, bisogna avere capacità di pianificazione, competenze nella guida dei veicoli nel rispetto del Codice della Strada vigente. Inoltre, bisogna sapere utilizzare tutti i dispositivi tech che vengono affidati. Fatte queste premesse, scopriamo la contrattazione e la retribuzione media.

Fattorini: stipendi di tutto rispetto

Dalla fine dello scorso anno è in vigore il CCNL Assodelivery. Ecco che sono apparse, finalmente, le giuste tutele per questi lavoratori dalla retribuzione minima all’assicurazione INAIL, fino alla tredicesima mensilità. Un fattorino, così, può arrivare a guadagnare, per un lavoro giornaliero di 8 ore, circa 1200 euro al mese.

Ovviamente, se il cittadino vuole, può far sì che lo stipendio aumenti, arrivando a circa 1400 euro, facendo degli straordinari. Per quanto riguarda, invece, coloro che consegnano cibo a domicilio, invece, lo stipendio arriva, al massimo sui 900 euro, con un bonus annuale di 600 euro nel caso in cui le consegne, in un anno, risultino essere superiori alle 2000 unità. Inoltre, poi, c’è anche possibilità di fare carriera.