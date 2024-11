Cellulare, chi ha questa rete è davvero fortunato: è la migliore in assoluto | Spendi poco e prende ovunque

Scopriamo quale è, oggi, la miglior rete telefonica mobile nel nostro paese, grazie alla social app di Altroconsumo “Che Banda”.

Altroconsumo è una associazione di consumatori molto attiva su tantissimi fronti. In particolare, grazie all’applicazione “Che Banda“, scaricabile gratuitamente da Google Play o dall’Apple Store, ci da anche una grossa mano a verificare le potenzialità reali della rete dati dei nostri telefonini.

Nonostante infatti le pubblicità di tutti i gestori di telefonia mobile ci garantiscano velocità stellari in download grazie ai propri dispositivi, è assai frequente invece trovarsi di fronte ad attese snervanti anche solo per postare qualcosa sul nostro social preferito, per non parlare delle difficoltà che si riscontrano spesso nel guardare un video in streaming.

Se in alcuni casi le problematiche di rete non possono essere direttamente imputate alle compagnie telefoniche – potrebbero infatti esserci semplicemente dei “buchi” di copertura geografici dovuti, ad esempio, ad oggettive assenze di segnale – talvolta però sono proprio i gestori di telefonia a non coprire bene determinate zone.

Grazie all’app Che Banda è possibile misurare in tempo reale le prestazioni della propria rete e, al tempo stesso, verificare quelle degli altri gestori nella zona di nostro interesse.

Come funziona Che Banda

L’analisi fornita da Che Banda si distacca parecchio da quella che offrono altre applicazioni similari, poiché essa non misura solamente la velocità di upload e download, bensì effettua un test completo, verificando ad esempio anche la qualità della visione di video in streaming e i tempi di attesa tra il momento in cui digitiamo un indirizzo internet e il caricamento completo della pagina.

Grazie al fatto che ad utilizzare Che Banda sono oltre 50.000 utenti, Altroconsumo è oggi in grado di estrapolare alcuni dati oggettivi, basati su una ampia platea di test effettuati, i quali danno modo di stilare una classifica delle migliori reti mobili nel nostro paese.

Quali sono le migliori reti mobili d’Italia

La classifica stilata da Altroconsumo per il 2024 passa in rassegna la qualità totale delle reti mobili dei primi cinque principali gestori di telefonia attualmente presenti sul mercato, considerando nell’indagine anche la rete 5G.

Al primo posto come miglior gestore di rete mobile troviamo Vodafone – sia in relazione al 4G che al 5G – e al secondo e terzo posto, rispettivamente, l’ex monopolista Tim e Fastweb. A seguire e chiudere la classifica, sono WindTre ed Iliad.