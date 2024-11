Recupera subito 4mila euro: ti spettano di diritto | A dicembre te li becchi sul conto corrente

4000 euro subito sul tuo conto corrente. Questa la buona notizia che arriva a tutta la popolazione italiana.

Si sta avvicinando dicembre e con lui, sia la fine dell’anno, che una serie di maggiorazione della busta paga, a cui si ha diritto. Non sono pochi i lavoratori, per cui si presenta la possibilità di avere un’entrata economica extra che può fare davvero la differenza.

Se si svolge regolarmente il lavoro per tutto l’anno, allora sarà possibile accedere in maniera diretta alla somma, trovandola sul Conto Corrente.

Ma come si può ottenere l’importo? In realtà, la modalità è più semplice di quello che si possa credere. Si tratta di un’agevolazione molto più utile di quello che si possa credere. In fondo si tratta di una somma ingente a cui non tutti hanno accesso.

Ecco allora, cosa c’è da sapere a riguardo.

Le tre componenti di una busta paga record

La busta paga di dicembre potrebbe lasciare senza parole, con l’aggiunta di ben 4 mila euro. Ovviamente per poter comprendere l’incentivo, occorre innanzitutto comprendere i dati della busta paga, proprio in base ad essi verrà calcolato il beneficio a cui si ha accesso.

Occorre considerare che la busta paga del mese di dicembre, si prospetta già piuttosto ricca, considerando la presenza della tredicesima mensilità, spettante a seconda di quello che viene indicato nel contratto di lavoro. Inoltre l’Anticipo TFR da chiedere al datore di lavoro al 75%del Trattamento di Fine Rapporto, nel caso in cui si presentino delle ottime risposte su tutti i fronti. Senza dimenticare, infine, il rimborso fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Come arrivare a 4.000 euro: i bonus di dicembre

Particolare attenzione è stata posta nei confronti dei contratti delle badanti, proprio loro possono arrivare a benefici anche di 4 mila euro. Ovviamente esse devono avere un regolare contratto di lavoro e anche nel loro caso si raggiungerà la tredicesima, che con uno stipendio di 1000 euro porta a casa sempre il doppio di ciò che guadagna e l’anticipo TFR, possibile solo se si è maturato più di 1000 euro, infine il trattamento integratovo Irper che si affida intono ai 1.200 euro al mese.

Sommando le cifre dei bonus si arriva a un importo pari a 4000 euro, indispensabile per godere di questo natale con una maggiore tranquillità nei confronti delle spese. Un sistema economico che cerca di aiutare chi lavora, svolgendo una funzione molto delicata, ovvero quella di assistere gli anziani.