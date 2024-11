Questo paesino è il più ricco di tutta Italia: chi ci vive non ha proprio problemi a fine mese | Una vera fortuna abitarci

C’è un paese della Liguria che nonostante abbia dimensioni veramente ridotte, risulta essere il più ricco d’Italia.

Si parla tanto della crisi economica che ha colpito in questi ultimi anni tutta la penisola italiana. Quello che in molti non sanno è che ci sono alcune zone che risultano essere le più ricche in assoluto.

Questa volta il primo posto come il Comune italiano più ricco in assoluto, se lo prende un piccolo paesino in quel di Liguria, che ha strappato il posto ad altre località che sognavano già di sognare il primato.

Ma numeri alla mano, sembra proprio che la realtà sia totalmente differente da quella che si può pensare. La curiosità da parte di tutti è veramente molto elevata, ci si chiede quale sia il Comune che è riuscito ad indossare la corona del più ricco.

Devi fare le valigie e trasferirti qui se vuoi essere sicuro di poter godere di un benessere economico mai visto prima.

Un reddito medio molto elevato

Quello che contraddistingue questo paese della Liguria da tutti gli altri, è un reddito medio che supera i 90 mila euro all’anno. Questo almeno, è un dato che si riferisce al 2022 e che si distingue in maniera veramente determinante da altri paesi che hanno provato a strappare il primato, ma invece questo comune ha quasi triplicato il reddito medio rispetto all’anno precedente. Qualche mal pensante sottolinea come i redditi medi alti di alcune zone d’Italia, sarebbero legati ad alcuni personaggi abbienti che vi abitano.

Ma nonostante si possa credere che i numeri fino ad ora indicati, non siano veritieri, gli studi parlano chiarissimo e ci indicano questa città come la più ricca. Pensare che Milano, che in molti credono essere la più ricca di tutte le città è solo al decimo posto di questa particolare classifica.

Ecco allora dove dovresti proprio andare a vivere

Un piccolo comune in quel della Liguria, proprio lui è il più ricco in assoluto. Stiamo parlando si Portofino, in provincia di Genova. Proprio qui il reddito medio sembra essersi fermato intorno ai 90 mila euro all’anno del 2022, che contrasta i poco più di 30 mila dell’anno precedente. Importi non di poco conto, che permettono a Portofino di superare Lajatico a Pisa e Basiglio a Milano.

Un risultato, quello ottenuto, che sembra essere quasi assurdo, che invece trova sua risposta nel turismo e nelle attività che lo contraddistinguono e lo rendono il più ricco dell’Italia intera.