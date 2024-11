Panettone dell’Eurospin, non avere nessun dubbio quando lo compri: a produrlo è uno dei più grandi colossi

Panettone dell’Eurospin, buonissimo e poco costoso. Ecco chi lo produce per davvero.

La magia del Natale è già nell’aria e si fa strada nei nostri cuori. Già da ora molte ditte si stanno impegnando per allestire impianti di luce e moltissimi centri commerciali le hanno già accese, sia all’interno che all’esterno, creando spazi appositi dove realizzare dei selfie. I bambini non vedono l’ora di incontrare Babbo Natale, e da qualche settimana ad ora, hanno scritto una o più letterine.

Altri visitano negli weekend i classici mercatini che, nella Regione Campania, hanno preso il via dopo il ponte di Ognissanti. In tantissimi negozi i ninnoli natalizi hanno invaso letteralmente decine di scansie. Intanto, nei supermercati, discount compresi, prodotti alimentari hanno fatto ormai capolino da diversi giorni.

Indubbiamente un dolce che non manca mai quei giorni sulle nostre tavole e che costituisce un goloso cadeau è il panettone. Da diversi anni viene proposto in diverse varianti, da quello senza canditi a quello senza glutine o con l’aggiunta di golose farce. Fatto sta, che come sovente accade anche in ambito culinario, il semplice e il tradizionale vincono su tutto.

Chiaro che un problema non di poco conto è che, come molti scherzano sui Social, dovremo accendere un mutuo per comperarne uno, visti i rincari che aleggiano sul settore alimentare. Girando per negozi, la situazione non può essere smentita, a meno che non facciamo un salto negli store Eurospin, dove possiamo trovare un panettone squisito a un prezzo eccellente.

Panettone Eurospin, buonissimo e low cost

Vi diciamo subito che costa meno di 5€ e, sentendo ciò, avrete drizzato le antenne perché la notizia è a dir poco sensazionale . Vi sarà venuta l’acquolina in bocca e, armati di telefonino, starete guardano dove si trova lo store più vicino. Chiaro che se siete suoi clienti assidui già lo saprete. Oltre a ciò sappiate che questo panettone, oltre a costare molto poco, è buonissimo.

Assaggiandolo ne rimarrete soddisfatti e regalandolo a qualcuno farete il classico figurone spendendo poco. Se ciò è fattibile è perché anche qui abbiamo seguito la strategia commerciale del prodotto per e non da. Grazie a ciò possiamo comperare qualcosa di molto buono a un costo più basso rispetto a quando si manifesta con il proprio nome.

Chi lo produce per davvero

E dietro la nomenclatura di Duca Moscati, decisamente molto fantasiosa e romantica si nasconderebbe una grandissima major nel nostro Paese, che è sinonimo da anni di eccellenza di stampo dolciario. Parliamo della Paluani. Dunque se compreremo uno o più panettoni per fare la classica scorta in vista delle festività natalizie potremo andare sul sicuro.

Tanto più che da Eurospin sono anche disponibili anche altri panettoni a prezzi decisamente molto convenienti. In ogni caso quello del quale vi abbiamo parlato pare che sia il preferito e più gettonato dai consumatori, anche perché lo trovate nella confezione da 1 kg, pertanto l’ideale per la vostra famiglia.