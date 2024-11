Nel 2025 potresti avere 36 giorni di vacanza con 7 giorni di ferie: ecco come

Le festività del 2025 cadranno durante la settimana: ecco come godere di lunghe vacanze chiedendo pochi giorni di ferie a lavoro

Se guardiamo le festività che sono in programma nel 2025 possiamo notare che programmando in maniera attenta le ferie si può godere di parecchi giorni di vacanza. Tutte le festività del prossimo anno infatti saranno durante le settimana, alcuni addirittura vicine al weekend, eccezion fatta per la festività di Ognissanti che sarà di sabato.

In questo modo potremmo incastrare i ponti con la possibilità quindi di prendere soltanto uno o due giorni di ferie e sfruttare un lungo fine settimana. Una persona che lavora dal lunedì al venerdì, per esempio, con soli sette giorni di ferie potrà godere di 36 giorni di vacanza.

Ogni richiesta in ogni caso va studiata in anticipo per programmare eventualmente le date delle prossime vacanze – che siano quelle estive o invernali – con anticipo e dare con congruo preavviso una richiesta di ferie da presentare all’azienda in modo tale che si possa organizzare ed evitare che il datore di lavoro rifiuti la richiesta, cosa che potrebbe fare in modo lecito.

Considerando anche le due settimane consecutive di ferie che l’azienda deve obbligatoriamente è concedervi nel corso dell’anno, possiamo già abbozzare un calendario delle vacanze.

7 giorni di vacanza con 36 giorni di ferie: vediamo come

Cominciano proprio dal Capodanno 2025: il 1° gennaio quest’anno è un martedì, quindi basta prendere ferie il lunedì precedente quindi per avere 4 giorni di vacanza (dal sabato al martedì successivo appunto). Con un altro giorno di ferie poi si possono avere altri 4 giorni di vacanza dopo appena una settimana: il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è un lunedì quindi per avere un fine settimana più lungo basta prendere di ferie il venerdì precedente, 4 gennaio, oppure chiedere il martedì successivo.

Le vacanze di Pasqua e la festa della Liberazione ci permetterà di avere 9 giorni di riposo con soli 3 giorni di ferie: Pasqua cade infatti il 20 aprile, quindi Pasquetta è lunedì 21 aprile. Il 25 aprile è invece il venerdì della stessa settimana. Se prendere quindi martedì, mercoledì e giovedì di ferie, potrete godere di una maxi vacanza di 9 giorni, da sabato 19 aprile a domenica 27.

La festa dei lavoratori del primo maggio cade invece di giovedì, quindi prendere il venerdì di ferie consentirà di avere un riposo di 4 giorni. Il due giugno, festa della Repubblica, cade di lunedì quindi si avrà automaticamente un ponte lungo di tre giorni – si può richiedere volendo un giorno extra – e stessa cosa vale per Ferragosto.

Le vacanze natalizie

Il 1 novembre è un sabato, quindi l’unico modo di godere di un lungo fine settimana è quella di prendere un giorno di ferie il sabato 31 ottobre oppure il lunedì 3 novembre.

Anche il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre è un lunedì: ecco quindi altri 3 giorni di vacanza senza ferie. Lo stesso vale a Natale: il 25 e il 26 (Santo Stefano), cadono di giovedì e venerdì.