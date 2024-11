‘Lavori solo 4 giorni alla settimana’: per questi dipendenti c’è la sorpresa | Finalmente si riposa dal venerdì

Una graditissima sorpresa per questi dipendenti che riposeranno sin dal venerdì, lavorando solo 4 giorni a settimana.

Lavorare solo quattro giorni a settimana è il sogno di qualsiasi cittadino italiano. In questo modo, resterebbero ben tre giorni da dedicare al riposo ed agli affetti familiari. Ora, però, il sogno si è tramutato in realtà grazie al Governo. Attenzione, però, perché il trattamento non sarà uguale per tutti i lavoratori.

Ebbene sì, avete capito benissimo, la decisione, ormai, è stata presa e non si potrà tornare indietro nonostante moltissimi dipendenti ne rimarranno delusi. In realtà, la misura in questione non tratta solo della settimana corta, bensì anche di un’altra forma di lavoro destinata ad una cerchia ristretta di pochissimi eletti.

Parliamo del lavoro agile o, come si è soliti definirlo, “smart working“. Verrà nuovamente introdotta per tutti i vincitori di concorso, assunti da pochissimo tempo e che devono affrontare il caro vita nel momento in cui si spostano in un’altra città. In particolar modo ne potranno beneficiare i cittadini che hanno iniziato a lavorare ai Ministeri o all’interno degli Enti pubblici non economici ed Agenzie fiscali.

Inoltre, potranno lavorare in smart working tutti i cittadini affetti da disabilità grave o chi assiste i propri familiari con disabilità; anche i genitori con bambini piccoli potranno farne richiesta. Fatte queste dovute premesse, scopriamo chi potrà beneficiare sin da subito della settimana lavorativa di quattro giorni.

Questi dipendenti lavoreranno solo 4 giorni a settimana

Prima di scoprire chi sono gli eletti, occorre precisare che le ore lavorative saranno le stesse. Se fino ad ora, infatti, le 36 ore settimanali erano ripartite su 5 giorni lavorativi, adesso verranno ripartite su 4. Quindi, è vero che si riposerà per ben 3 giorni ed il week end sarà più lungo, ma bisognerà lavorare più ore in un solo giorno.

Inoltre, bisognerà fare molta attenzione affinché il nuovo orario lavorativo non vada ad intaccare le funzionalità degli uffici, delle aziende e degli Enti in cui verrà applicato. Per questo motivo, alcuni dipendenti potranno godere di questo beneficio sin da subito, altri, invece, vi accederanno più in la nel tempo ed altri ancora, invece, continueranno a lavorare con le stesse modalità di sempre.

Solo quattro giorni a settimana sin da subito per questi dipendenti

La giornata corta non potrà essere applicata, come già accennato, ad alcuni dipendenti. In particolar modo, rientrano tra questi tutti gli insegnanti che dovranno garantire la continuità didattica e, quindi, di conseguenza, dovranno garantire la loro presente all’interno dei plessi scolastici in cui prestano il loro servizio. Chi, invece, può già sorridere è il personale militare.

Attenzione, però, perché ci sono delle condizioni specifiche da rispettare. Il beneficio in questione non potrà essere accordato al militare singolo, ma all’intero reparto di cui fa parte. Deve essere quindi il Comandante a prendere questa decisione che risulterebbe davvero importante ai fini della continuità operativa dell’intero corpo. Occhio perché il Comandante potrà decidere anche di aumentare le giornate di lavoro, riducendo, però, le ore in cui i militari dovranno essere presenti in caserma.