Ti regalano i soldi per questa tratta aerea: per i residenti di questa regione d’Italia è un regalone di Natale

Per questa tratta aerea hanno deciso di regalarti i soldi. Se sei residente in questa regione hai diritto a un vero regalone di Natale.

Un regalo di Natale veramente inaspettato. Questo sarebbe quello che molti cittadini italiani potrebbero ottenere. La notizia sarebbe arrivata proprio in queste ore e la decisione presa ha uno scopo ben preciso.

Quello che si vuole è riuscire ad alleggerire, almeno in parte, le spese di molti viaggiatori. Purtroppo occorre ammettere che l’aumento dei costi per i voli è un problema ormai noto, e nel periodo natalizio si verifica una vera impennata.

Questo è il momento in cui molti italiani desiderano tornare a casa dopo un intero anno in cui si lavora o si studia lontano. Ma purtroppo sono tanti coloro che per motivi economici non torneranno.

Una delle regioni italiane sembra essere maggiormente colpita dalla problematica e proprio qui arriva il bonus che oseremmo dire, quasi inatteso.

Come funziona l’agevolazione per i voli

Quello che questo specifico aiuto economico prevederebbe è una reale riduzione del costo dei biglietti dell’aereo. Una misura questa, che è stata resa possibile dallo stanziamento economico avuto da parte della regione, nei confronti anche dei pendolari. Gli sconti di cui si sta parlando possono andare a coprire fino al 50% di quello che è il costo totale del biglietto, ma ovviamente, per ricevere il denaro occorre seguire uno specifico iter.

Chi beneficia di questa particolare misura deve seguire una specifica procedura, che si può trovare sulle piattaforme ufficiali online. Sarà possibile o chiedere l’agevolazione prima di acquistare il biglietto o se ne riceve metà dell’importo speso.

La regione che sostiene i suoi emigrati

Una sola la regione che è stata colei che ha lanciato l’iniziativa, per mostrare anche la vicinanza ai cittadini che lavorano o studiano lontano. Ci si riferisce a quel fazzoletto di terra, triangolare, quale la Sicilia. A parlare dello stanziamento dei fondi necessari era stato il presidente regionale della Sicilia, che ha pensato ai fondi e a come ridurre l’impatto della trasferta a casa. L’incremento dei prezzi a colpito anche i voli che sono aumentati in maniera spropositata.

Quindi tutti i siciliani non residenti nella regione per qualsiasi motivo potranno già far richiesta per ottenere gli importi, gli. In questi modi sarò possibile godere della misura in maniera immediata. Un aiuto concreto che arriva proprio dalla regione e dal sindaco.