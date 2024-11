Legumi, con questo trucchetto puoi mangiarne quanti vuoi senza gonfiarti: i nutrizionisti si dimenticano sempre di dirtelo

I nutrizionisti spesso non lo dicono, ma ci sarebbe un modo per poterli mangiare senza gonfiarsi a dismisura.

I legumi sono uno degli alimenti più utilizzati all’interno delle case famiglia. Adatti a qualsiasi tipologia di dieta, compresa quella vegana, sono una grande fonte di proteine e di vitamine che non possono mancare all’interno della nostra alimentazione.

Non piacciono a tutti, anche se ne esistono una vasta varietà tra cui poter scegliere per provvedere a completare una dieta che deve comunque, essere in grado di contenere un menù che sia variegato e completo. Moltissimi gli utilizzi che se ne possono fare, si può decidere di mangiarli come piatto unico, ovvero per condire pasta e riso.

Il loro sapore, la loro capacità di offrire un gran numero di benefici e la semplicità di preparazione, hanno fatto in modo che essi diventassero tra gli alimenti preferiti degli italiani. Ma qualcuno invece, li evita per via della loro tenenza a creare gonfiore intestinale.

Ma gli esperti ci rivelano un segreto, sarebbe possibile mangiare i legumi senza sentirsi pieni di gas a livello addominale.

Puoi mangiare i legumi senza gonfiarti

Rinunciare ai legumi semplicemente per la loto tendenza a gonfiare l’addome è un grande errore, considerando anche l’impossibilità di godere di una serie di importanti benefici. Alcuni legumi, ad esempio, sono ricchi di ferro, oltre ad essere i perfetti sostituti per la carne, all’interno delle diete vegane. Attualmente i legumi e le loro farine, sono utilizzati per un gran numero di preparazioni, tra cui anche la pasta, consigliata per coloro che stanno seguendo una dieta priva di carboidrati e di zuccheri.

Fagioli, lenticchie e ceci, non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta settimanale, ecco per quale motivo i consigli su come utilizzarli diventano estremamente importanti. Conoscere questo trucchetto è oltremodo importante.

I consigli validi per un maggior consumo di legumi

Gli esperti di nutrizione ci offrono alcuni consiglia validi per incrementare il consumo di legumi. Innanzitutto essi dovrebbero essere inseriti all’interno della nostra dieta in maniera graduale, al fine di riuscire ad avere una dieta equilibrato, ma senza creare problematiche al nostro intestino. Meglio scegliere i legumi secchi e non quelli in scatola, mettendoli in ammollo con un po di alga kombu e dell’acqua per 24 ore prima del loro consumo.

Si consiglia di cuocere i legumi e successivamente frullarli e passarli per renderli molto più digeribili. Infine è opportuno abbinare i legumi ad altri alimenti, senza dare il piano di fibre, che potrebbero irritare l’intestino. Si ricorda che una dieta equilibrata è alla base della buona salute.