Insalata russa, impossibile superare la ricetta di mia suocera: ci mette questo ingrediente che cambia tutto | A tavola finisce in un minuto

Se vuoi preparare un’insalata russa con i fiocchi, devi assolutamente conoscere questo ingrediente segreto. Ecco come sparirà dal tavolo.

L’insalata russa è una delle insalate più famose se si tratta di ricette a base di verdure cotte. Nota anche con il nome di insalata Oliver, ovvero, il nome del cuoco belga che l’aveva presentata a tavola per la prima volta.

Sono centinaia le persone che non ne potrebbero proprio fare a meno. Piace veramente a tutti ed è anche un’ottima alternativa per far mangiare le verdure anche ai bambini.

Considerando l’avvicinarsi del Natale, probabilmente qualcuno la proporrà anche per i pranzi in famiglia, come ottimo antipasto. Quello che è certo è che pur essendo una ricetta piuttosto semplice, l’insalata russa riesce a lasciare sempre tutti, senza parole, per via della sua squisitezza.

Una leggenda narra che l’insalata sarebbe stata presentata dai francesi in patria, durante la visita di aristocratici russi in visita nella bella Francia e che in origine essa fosse preparata con: astice, caviale e tartufi. Ora piatto popolare, un solo ingrediente la rende speciale.

Insalata russa, non l’hai mai mangiata così buona

Attualmente gli ingredienti costosi sono stati abbandonati, per lasciare spazio a verdure lessate che vengono tenute insieme con una morbida maionese. Nei ristoranti in cui, questa ricetta viene proposta, vi si aggiunge anche della gelatina, proprio per tenere insieme gli ingredienti. La ricetta originale richiede l’utilizzo di un gran numero di verdure, che tutte insieme, sono in grado di offrire un sapore veramente unico.

La ricerca completa richiede l’utilizzo di 250 g di carote, patate, olio di arachidi e 125 g di piselli surgelati, cetrioli sott’aceto, uova. Ovviamente non può mancare la maionese, che deve essere aggiunta in grandi quantità. Ma le più esperte utilizzano un ingrediente speciale, che rende il piatto ancora più gustoso.

Come si prepara l’insalata russa

Innanzitutto occorre tagliare le verdure in dadini o bastoncini, tutti di egual misura, innanzitutto per semplificarne la cotture, in secondo luogo, per un aspetto estetico migliore. Quindi si bolliscono patate e carote, oltre ai piselli, per poter preparare l’insalata. Lasciarle ben al dente e lasciarle su un vassoio per farle freddare. cuocere per minuti dal bollore, le uova, sgusciarle, dopo averle freddate e quindi tagliarle a cubetti. Procedere con il taglio dei cetriolini e poi mischiare tutto insieme unendo la maionese.

Se ti stai chiedendo quale sia l’ingrediente segreto della nonna, ovviamente è la maionese home made, estremamente delicata e genuina.