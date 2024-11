Elettrodomestici, questi qui ti ammazzano a fine mese: stacca la spina e recupera i soldi persi in 3 mesi

Ci sono degli elettrodomestici che a fine mese ti uccidono realmente. Devi staccare immediatamente la spina se vuoi risparmiare.

Il caro dell’energia elettrica ha messo in allarme tutte le famiglie italiane che hanno il difficile compito di far quadrare i conti a fine mese. Purtroppo l’infrazione ha causato non poche vittime tra i cittadini che sono alla ricerca di un modo per poter ottenere un buon risparmio.

Questo è stato l’anno del mercato libero e in molti credevano che questa potesse essere una buona occasione per riuscire a risparmiare anche un piccolissimo importo. Invece i costi sono rimasti gli stessi ma con tutti i vantaggi e qualche svantaggio del mercato libero.

Allora se non è possibile sperare che via sia una riduzione dei costi, si può solo cercare il modo si risparmiare.

All’interno delle nostre case, la spesa elettrica viene determinata, non solo da quanto teniamo la luce accesa durante la giornata, ma da tutti gli elettrodomestici che utilizziamo. Ebbene, ce ne sono alcuni che sono dei veri e propri vampiri.

Il risparmio inizia dal cambiamento delle abitudini

Il mercato attuale ci insegna che buona parte del risparmio inizia da quelle che sono le nostre abitudini quotidiane. Ad esempio potremmo evitare di accendere le luci nel momento in cui c’è il sole ad illuminare la nostra casa. Potremmo anche prestare attenzione al consumo delle lampadine che scegliamo per le stanze; ce ne sono alcune che permettono un importante risparmio, per via di un consumo veramente ridotto.

Occorre poi prestare attenzione alla tipologia di elettrodomestici che si scelgono. Se si ha il bisogno di acquistare in frigorifero o una lavatrice, meglio scegliere un modello che abbia una classe elevata, per poterci assicurare un buon risparmio, ma nel caso in cui si abbia un contratto di fornitura elettrica a fasce orarie, allora meglio avviare gli elettrodomestici nelle ore in cui il risparmio è realmente ridotto. Altrettanto importante è scegliere elettrodomestici che siano commisurati al proprio utilizzo, altrimenti si rischia di porre eccessivamente sotto sforzo l’apparecchio e l’impianto elettrico stesso. Ma questo non è sufficiente, perchè i veri vampiri sono altri.

Un bolletta da film dell’orrore

Quella che aspetta buona parte dei cittadini, ogni fine mese, è una bolletta veramente da film dell’orrore. Ma l’errore più grande lo commettiamo noi, ci sono una serie di apparecchi che una volta spenti con il telecomando restano in stand by e continuano a consumare energia. Sono proprio loro i veri vampiri del nostro impianto elettrico.

Ci si riferisce alla televisione, ai modem Pay-per-view, caricabatterie che restano attaccati alla presa della corrente, console per i videogiochi e impianti stereo. Ognuno di loro, anche quando crediamo che siano spenti, consumano un certo quantitativo di energia elettrica, proprio per questo motivo si consiglia di staccare la spina, ovvero dotare gli apparecchi che è possibile spegnere quando non in uso di una presa con pulsante, per rendere l’operazione più semplice.