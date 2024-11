Banche, quali sono le più sicure: se hai i soldi in una di queste puoi dormire sonni tranquilli

Le banche più sicure? Te le diciamo noi, se hai i tuoi risparmi in una di queste, puoi dormire sonni tranquilli.

Per i cittadini italiani negli ultimi anni, fidarsi delle banche è diventato sempre più difficile. La crisi economica che ha toccato tutti i settori della nostra economia, ha fatto in modo che anche le banche accusassero il colpo. Le problematiche di gestione che si sono venute a creare, hanno portato gli enti di credito ad aumentare i costi di gestione, oltre che gli interessi.

Ovviamente, questo ha portato i cittadini italiani a guardare con molta sfiducia alle banche, tornando alla cara e vecchia abitudine di nascondere i risparmi sotto al materasso.

Certo, nel 2024, quasi 2025, pensare che sia possibile non intrattenere rapporti con le banche, sembra essere piuttosto utopico. Ognuno dei cittadini non può fare a meno di avere un conto corrente con cui gestire il proprio denaro.

Per evitare la crisi e per non temere per i propri risparmi, è indispensabile affidarsi alle banche più affidabili.

Le difficoltà bancarie e gli istituti più sicuri

Inutile nascondere che, proprio come i cittadini italiani vivono una serie di difficoltà a livello economico, le stesse hanno toccato anche le banche. La progressiva digitalizzazione della gestione del denaro, ha fatto in modo che le banche si trovassero nell’esigenza di dover riorganizzare il proprio lavoro. In che modo lo hanno fatto? Chiudendo alcune delle filiali più piccole, disattivando gli sportelli ATP. Il tutto a favore dell’home banking e dei conti online, che tanto spazio si stanno prendendo nelle abitudini italiane.

Le decisioni prese dalle banche sono volte, ovviamente, ad evitare il peggio, ovvero, il fallimento. Nel corso degli anni si sono viste finire sull’orlo del tracollo, moltissime banche italiane e quello che ci si chiede è semplicemente chi sarà la prossima. Ma adesso cerchiamo di comprendere quali sono le più sicure attualmente.

Le banche che godono di buona salute

Ci si chiede, in un quadro generale di questo genere, sali sono le banche più sicure e solide, in maniera assoluta. Il bancometro attuale ci offre delle indicazioni abbastanza certe in materia, quindi possiamo comprendere quali sarebbero gli istituti a cui affidarsi per i propri beni.

Money.it ha quindi realizzato delle classifiche che ci possono offrire delle indicazioni concrete a riguardo. Sotto il profilo della solidità finanziaria, ad avere la meglio sarebbe Credem a seguire Mediolanum e Intesa SanPaolo. Ma se si prende in considerazione la solidità bancaria allora al primo posto occorre indicare la Cassa Centrale Banca, seguita da Fineco Bank e Banca Profilo. Per i mercati derivanti dal credito, invece, è Mediolanum la migliore e per la capitalizzazione di mercato, Intesa SanPaolo.