“Sono 344 euro di multa e 2 punti dalla patente”: ora se ti fermano al posto di blocco sono guai | Controlla bene questo dettaglio sull’auto

Se ti fermano al posto di blocco e non hai fatto attenzione a questo dettaglio sono guai seri: 344 € di multa e 2 punti dalla patente.

Il Codice della Strada ha subito numerosissime modifiche nel corso del tempo, sin dal 1959, anno in cui è apparso quello che fu denominato “Testo Unico sulla circolazione stradale”. Si sentì il bisogno di regolamentare quello che era il traffico veicolare ed anche pedonale sulle strade italiane. Come già specificato sono state tante le modifiche allo stesso.

L’ultima, in ordine di tempo, è stata quella di quest’anno, voluta fortemente dal Ministro Salvini, che ha inasprito i controlli ed anche le sanzioni e le pene. Proprio in questi giorni, gli automobilisti stanno iniziando a fare i conti con le nuove norme, le nuove regole e sarà molto facile trovarsi in situazioni spiacevoli.

Si tratta di un prezzo da pagare per ottenere maggiore sicurezza su strade ed autostrade. Purtroppo, però, capita sempre più spesso, nonostante regole ferree, che gli automobilisti mettano in atto dei comportamenti che fanno sì che si metta a repentaglio la propria vita ed anche quella di tutti coloro che si trovano sul loro cammino.

Per verificare che tutto proceda per il meglio, vengono istituiti dei posti di blocco. Le Forze di Polizie, durante questi ultimi, controllano che tutto sia a posto. Non parliamo solo della verifica del possesso della patente e degli altri documenti, bensì anche che l’automobile non presenti segni evidenti di mancanza di manutenzione. C’é un caso particolare che può costare veramente caro.

Attenzione a questo dettaglio dell’auto: vi costa un occhio della testa

Controllare che la propria automobile funzioni al meglio e che non ci sia bisogno di alcun tipo di manutenzione, è obbligo tassativo del suo possessore. Dovete sapere che anche un piccolo, anzi, piccolissimo dettaglio, fa sì che, una volta fermati ad un posto di blocco in strada si possa incorrere in sanzioni salatissime.

Oltre la sanzione amministrativa, poi, vengono intaccati anche i punti sulla patente. Pensate che si rischia di perderne ben due e per qualcosa di poco conto. Pertanto, vi consigliamo di controllare sempre ogni dettaglio. Fatte queste dovute precisazioni è ora di conoscere quale sia questo minuscolo particolare da tenere sempre d’occhio.

Non farti trovare impreparato: guarda bene se qui è tutto a posto

Prima di mettersi alla guida, sarebbe buona norma controllare che sia tutto a posto, a partire dai fari e dalle luci di posizione. Dovete sapere, inoltre, che esiste un piccolo, ma fondamentale dettaglio da tenere sempre sotto controllo per non beccare una solenne bastonatura nel caso in cui si venga fermati ad un posto di blocco in strada. Parliamo del parabrezza. Ebbene sì, avete capito benissimo. Questo deve essere perfettamente integro senza neanche i segni di una piccola scheggiatura o lesione.

Le conseguenze possono essere davvero importanti. La motivazione sta nel fatto che, oltre offrire protezioni da agenti esterni a chi è all’interno dell’abitacolo, questo vetro consente all’auto di avere maggiore stabilità. Pertanto, nel caso in cui la Polizia dovesse beccarvi con il parabrezza lesionato, procederebbe all’elevazione di una multa pari a ben 344 euro e alla decurtazione di 2 punti dalla vostra patente.