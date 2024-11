Assegno di 850 euro al mese: ti spetta di diritto se fai questo lavoro | Ora è davvero concreto l’aiuto dal Governo

850 euro di assegno mensile per chi svolge proprio questo lavoro. Si tratta di una vera rivoluzione, voluta proprio dal nostro Governo.

Si sta lavorando alla nuova manovra di bilancio che segnerà il nostro paese nel, sempre più vicino 2025. Moltissime le indiscrezioni che sono arrivate nelle ultime ore, per quello che riguarda le decisioni da parte dei cittadini stessi.

Nonostante alcuni dei sostegni economici verranno eliminati, per alimentare le casse dello stato, in questo specifico caso, il bonus è stato confermato perchè ritenuto oltremodo importante per tutti i contribuenti che ancora a fatica riescono a contrastare la crisi economica.

850 euro in più al mese, sono un importo considerevole, che dovrebbe permettere di provvedere a specifiche spese. Sappiamo bene quanto la crisi economica abbia messo a dura prova la popolazione italiana, che proprio negli aiuti statali trova un po’ di sollievo.

Ma per poter avere 850 euro al mese in piazza è indispensabile far parte di una specifica categoria, oltre che presentare quelli che sono i requisiti minimi previsti.

Un nuovo bonus nato dal cambiamento italiano

L’introduzione di questo nuovo bonus lo si deve in maniera particolare a quelli che sono i cambiamenti del nostro Bel Paese. Se ne è parlato veramente molto e sembra che attualmente il Governo, abbia deciso di prendere le redini in mano e cercare una soluzione a riguardo. Per il 2025 la maggior parte delle misure prese, sono volte ad aiutare in maniera particolare le famiglie italiane, spingendo all’aumento delle nascite, fattore che sembra essere indispensabile per migliorare anche l’economia italiana.

Ma se da una parte ci sono i bonus destinati alle famiglie, dall’altra c’è la presa di coscienza, che la popolazione italiana è sempre più anziana, e che quindi occorrono misure specifiche a riguardo. In maniera particolare si pensa agli anziani e al loro bisogno di assistenza. Questi 850 euro, sono definiti bonus badanti e spettano solo a una fascia significativa della nostra popolazione.

Nel 2025 il bonus da 850 euro

Il bonus badanti richiede il possesso di alcuni specifici requisiti. Nato per aiutare i più anziani e con bisogno di assistenza, esso cerca di contrastare il lavoro nero, grande piaga dell’economia italiana. Si concede quindi, un’indennità di 850 euro al mese a coloro che hanno un’età superiore agli 80 anni e che hanno una percentuale di invalidità pari al 100% con accompagnamento.

Nello specifico si chiama assegno di assistenza e serve all’anziano per pagare una persona che lo possa assistere durante la giornata. L’ISEE per poterne beneficiare non dovrebbe superare i 6 mila euro. Probabilmente già da gennaio sarà possibile inviare domanda.