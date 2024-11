Sciopero 23 e 24 novembre: gli orari e le tratte coinvolte e come chiedere il rimborso biglietto

Gli scioperi continuano a creare disagi sul territorio nazionale. Dopo quello del weekend previsto uno sciopero generale il 29 novembre

Sarà un fine settima difficile per quanto riguarda gli spostamenti in Italia: è previsto infatti uno sciopero dei treni merci e passeggeri che metterà in difficoltà tutta la Nazione. Lo sciopero è stato proclamato proclamato da USB Lavoro Privato e lo stop è previsto dalle 21 di sabato 23 alle 20.59 di domenica 24 novembre e interessa tutte le linee nazionali e il personale di Trenitalia, Trenord (Lombardia) e Tper (Emilia Romagna).

Trenitalia e Italo hanno pubblicato sui propri siti la lista dei treni garantiti durante questo stop, mentre Trenord non prevede fasce di garanzia: in caso di cancellazione del servizio aeroportuale per Milano Malpensa, i treni saranno sostituiti da un servizio di bus senza fermate intermedie, che partirà da Milano Cadorna.

Questo sciopero non riguarda il trasporto pubblico locale che però sarà interessato il 29 novembre quando lo sciopero generale coinvolgerà tutto il servizio di trasporti, compresi gli aerei e le autostrade, esclusi i treni visto lo sciopero del 23 e 24 novembre.

Ferrovie dello Stato ricorda che ci potranno essere ripercussioni sui treni anche prima e dopo gli orari dello sciopero e che i viaggiatori hanno la possibilità di chiedere il rimborso del biglietto fino all’ora di partenza del treno prenotato per Intercity e Frecce, mentre fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni regionali. Sarà possibile anche riprogrammare il viaggio, a seconda della disponibilità dei posti.

I motivi dello stop

Lo sciopero di sabato 23 e domenica 24 novembre è stato indetto “più di 30 giorni fa” e si colloca “dentro la vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle Attività Ferroviarie portato avanti da un fronte ampio di sigle di base”, che coinvolge “tutte le categorie del settore ferroviario”, contro il “peggioramento costante delle condizioni di lavoro”. Lo riporta l’Unione Sindacale di Base in una nota.

Sabato 23 novembre a scioperare sarà anche il personale della società francese SNCF. Trenitalia avvisa che i treni da e per la Francia potranno subire “ritardi, cancellazioni, variazioni o limitazioni di percorso”. Sulla linea Ventimiglia – Breil – Limone, la circolazione dei treni è sospesa per tutta la giornata di giovedì 21, mentre sabato 23 novembre è sospesa fino alle 13.

Le parole di Matteo Salvini

“Se tornerà lo sciopero selvaggio, come è stato l’ultima volta, senza le fasce di garanzia e che rovinano la giornata a milioni di italiane ed italiani, togliendo il diritto alla salute, al lavoro, allo studio, interverrò direttamente come la legge mi permette di fare”, ha dichiarato il vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini sullo sciopero generale in programma il 29 novembre.