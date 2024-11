Parmigiano grattugiato, mai conservarlo in questo modo: tenerlo così nel frigo equivale a gettarlo nella pattumiera

Se anche tu conservi il parmigiano grattugiato in questa maniera, finirai per buttarlo via. Attenzione a questa abitudine.

Il parmigiano è uno degli alimenti presenti in tutti i frigoriferi delle famiglie italiani. Perfetto per gli adulti e per i bambini, per via del suo elevato contenuto di calcio, viene utilizzato in maniera preponderante in cucina.

Il complemento perfetto di un ottimo piatto di pasta, lo si può mangiare anche come formaggio da tavola. Ma al momento soffermiamo sul parmigiano grattugiato.

Siamo certi che tutti i lettori che sono ora impegnati con questa nostra piccola guida, ne hanno una certa quantità in frigo. Avere il formaggio già pronto per condire i propri piatti è un vantaggio non si poco conto. Eppure occorre valutare la possibilità che il modo in cui lo conserviamo, non sia congeniale alla sua natura e il suo utilizzo.

Sbagliare nella conservazione di questo prodotto porta all’esigenza di gettarlo via, con un importante spreco alimentare. Ecco allora cosa sapere a riguardo.

La conservazione degli alimenti al certo dell’attenzione

Negli ultimi anni si sono accesi i riflettori nei confronti della conservazione degli alimenti e delle modalità corrette con cui questo avviene. Non provvedere nella maniera corretta, potrebbe essere causa di un’importante perdita di prodotti che devono essere gettati via perchè perdono le loro caratteristiche basilari. Tutti gli alimenti che compriamo abitualmente hanno delle caratteristiche nutritive e organolettiche che con il tempo si deteriorano, fin ad arrivare all’impossibilità di utilizzare il prodotto.

Questo vale anche per il parmigiano grattugiato che per durare a lungo deve essere conservato, nella maniera migliore. Sono tanti a lasciarlo all’interno della formaggiera, ma non sembra essere la scelta migliore. Per aiutare i conservatori, a riguardo è intervenuto il Consorzio del Parmigiano Reggiano, indicando le modalità corrette per conservare questo prodotto all’interno del proprio frigorifero.

Il parmigiano come il vero Re della cucina

Sotto moltissimi punti di vita il parmigiano è il vero Re della cucina italiana. 3 sono i suoi nemici peggiori, ovvero l’aria, la luce e il calore, elementi che ne provocano un più veloce deperimento. Quando un formaggio, anche se di ottima qualità, viene esposto a questi 3 elementi, il deperimento è dietro la porta, senza considerare la perdita di aroma e delle sue caratteristiche.

Quello che viene consigliato dagli esperti di Slow Food è di scegliere una grattugiata al momento, piuttosto che il formaggio già grattugiato, all’interno della formaggiera. Quest’ultima risulta essere pratica, ma poco incline alla corretta conservazione del parmigiano grattugiato.