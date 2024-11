L’Inps l’ha dichiarato ufficialmente: aperte le porte a più di 500 assunzioni | Firmi il contratto a tempo indeterminato e ti sistemi a vita

Sono in programma ben 500 assunzioni presso l’INPS: il contratto è a tempo indeterminato e non avrai più problemi per tutta la vita.

Il 2024 sta per chiudersi col botto. Dopo le numerose procedure di selezione avviate da Enti pubblici ed aziende privati sin dall’inizio dell’anno, ecco che continuano a fioccare occasioni per quanti sono alla ricerca di una svolta lavorativa ed economica nella loro vita. Questa volta è l’INPS a fare la voce grossa grazie al Decreto Agricoltura.

La nuova procedura concorsuale è indetta su tutto il territorio nazionale, ma su base regionale. Ci sono ben 514 posti da coprire a tempo indeterminato. per quanti risulteranno vincitori del Concorso si aprirà la strada della stabilità economica a vita. In realtà, si tratta di una selezione per due Enti, il primo è l’INPS, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Il secondo, invece, è l’INAIL, ovvero l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Servirà a potenziare quelle che sono le loro attività di vigilanza ed ispezione. L’INPS è ben conosciuta da tutti. L’INAIL, invece, svolge la sua attività per far sì che vengano garantiti il benessere e la sicurezza dei lavoratori.

Offre assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l’avvento di malattie dovute alla professione svolta e da indennizzi ai lavoratori stessi o alle loro famiglie in caso di loro morte. Inoltre, offre assistenza a tutti i lavoratori. Pertanto, chi risulterà vincitore di questo concorso, andrà a svolgere proprio compiti di ispezione e vigilanza.

INPS e INAIL: un maxi concorso su base nazionale

Dopo tanto tempo passato ad attenderlo, ecco che si può gioire dopo l’annuncio fatto dalla stessa INPS pochissime ore fa. Finalmente è ufficiale. Ci sarà un nuovo concorso che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di ben 514 nuove figure professionali da inquadrare come “Ispettori di vigilanza“, sia presso l’INPS stessa che presso l’INAIL.

Come abbiamo già avuto modo di accennare, questa procedura concorsuale è stata resa possibile grazie al “Decreto Agricoltura” e mira a migliorare l’efficienza della vigilanza e dell’ispezione su tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati per far sì che la qualità della vita lavorativa dei dipendenti migliori. Scopriamo, adesso, quali sono i requisiti da rispettare.

Concorso INPS INAIL: requisiti e modalità

Come avviene per ogni Concorso, bisogna rispettare determinati requisiti fondamentali. pensiamo, ad esempio, alla cittadinanza italiana o a quelli di Paesi Membri dell’UE. Inoltre, ovviamente, non bisogna avere condanne penali né procedimenti in corso. Infine, molto importante è non essere mai stati destituiti da altri incarichi pubblici.

Il Concorso è a livello nazionale, ma si svolgerà su base regionale. È rivolto ai soli laureati ed oltre alle prove di esame, si acquisirà punteggio anche mediante la valutazione dei titoli. Bisogna soltanto attendere la promulgazione di questo bando che avverrà entro il mese di dicembre 2024, molto probabilmente in concomitanza con altri concorsi per un totale di 2500 nuove assunzioni.