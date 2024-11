Dimmi in che posizione dormi e ti dirò chi sei veramente: attenzione perchè la verità potrebbe turbarti

La posizione in cui dormi, rivela molto su di te e su chi sei veramente. La realtà potrebbe lasciarti senza parole.

Dormire è indispensabile per riuscire a recuperare dalle fatiche di un’intera giornata. In realtà ancora più importante che dormire, si rivela di riuscire a riposare nella maniera corretta, ottenere dal sonno i benefici di cui il corpo ha bisogno per poter gestire al meglio gli impegni quotidiani

Studi specifici in materia, hanno provato come il mancato riposo o il dormire in una posizione non congeniale al proprio corpo, può essere causa di problematiche di salute, oltre a un basso rendimento a livello lavorativo e personale.

A influire sulla qualità del proprio sonno, ci sono una serie di fattori, tra cui proprio la posizione in cui si riposa. Ma quello che in pochi sanno è che tale caratteristica, rivela anche tratti della personalità dell’individuo.

Se fino ad oggi non hai mai pensato che la sola posizione in cui dormi, può rivelare veramente molto, sulla tua personalità, ora ti troverai di credere. Ecco cosa ci dicono gli esperti.

La posizione in cui dormi dice tutto sulla tua personalità

Altro che Oroscopo, il modo in cui dormi ci dice veramente tutto su di te. Una posizione piuttosto che un’altra, ci rivela che potresti essere fortemente stressato, aver bisogno di un maggiore appoggio dalle persone a a te care, essere estremamente sicuro delle tue possibilità. In altre parole anche la posizione in cui ci si addormenta, può essere un chiaro messaggio, della nostra personalità, una sorta di linguaggio non verbale, a cui spesso le persone fanno ricorso.

Sappiamo bene che proprio durante il sonno, ciò che succede durante la giornata viene in qualche modo rielaborato dal nostro cervello e quindi potrebbe riflettersi in un nostro modo di porre il braccio o la testa. Ricordiamo che in alcuni casi, la posizione in cui si dorme è solo una sorta di abitudine, che può essere facilmente cambiata, ma nella maggior parte dei casi essa è qualcosa di radicato all’interno della persona.

Ciò che non dici lo rivela la tua posizione

Sembra che la posizione più congeniale per il nostro corpo, sarebbe quella su un fianco. Se dopo esserti sdraiato sul fianco, rimani in una posizione piuttosto rilassata, vuol dire che sei perfettamente cosciente delle tue possibilità e delle tue capacità, nulla di spaventa e non stai vivendo particolari stress da affrontare. Ma se invece ti ranicchi in una posizione fetale, allora probabilmente lo stress ti attanaglia, dovresti trovare il modo per affrontare tutto al meglio.

Dormi a pancia in giù, rivela il bisogno di trovare i propri spazi, riabbracciare il proprio Io più profondo. Abbracciare il cuscino invece potrebbe essere il segno della voglia di trovare qualcuno che sia in grado di capire i propri bisogni. Infine dormi a pancia in su vuol dire non aver paura di affrontare le sfide quotidiane.